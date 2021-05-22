樓市亢奮，投資者重磅入市，由路勁（1098）及港鐵（066）發展的黃竹坑上蓋晉環，自4月起推盤，已連續4個周末賣樓累售逾550伙；晉環今日第四輪開售，涉及160伙，其中106伙以價單推出，當中包括首度開價的四房戶，最貴索價4,197萬元。

晉環今日早上10時正起開售，首小時已沽出22伙，其中，一組客斥資約9,700萬元，連購2伙三房單位及2伙兩房單位，為是日最大額成交。

晉環今日開售的單位中，最貴一伙為2B座42樓B室，實用面積965方呎，四房間隔，折實價高見4,197.8萬元，折實呎價為43,501元。

事實上，晉環過去數輪開賣均吸引不少城中富豪名人入市，如「宇宙最強」的影星甄子丹太太汪詩詩，早前以3,457.6萬元購入晉環1A座6及7樓B室，屬兩房單位，並連稅518萬元，共涉資近4,000萬元。

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