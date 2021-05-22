不少超級富豪也爆出離婚新聞，當中俄羅斯資源企業俄鋁（486）旗下Norilsk Nickel背後的掌舵人兼俄羅斯首富Vladimir Potanin近月消息好壞參半，一邊搞人生第二次離婚，一邊搞分拆助俄侶釋放價值。

俄鋁是全球第二鋁業生產商，全名是俄羅斯聯合鋁業集團（United Company），產量僅次於中國宏橋（1378），不過就在ESG上表現遠遠優於同業，是綠色鋁生產商的龍頭。

俄鋁的優勢在於其地理位置，主要是受惠於其獨特地理位置而能夠確保綠色再生電力：核心冶煉業務位置優越，鄰近西伯利亞水力發電廠，能夠滿足總電力需求約93%，兼且與該地區水力發電能源供應商之間定有長期協議，能夠透過利用可再生環保水力電力，令到生產鋁的電力變得環保。

除此以外，旗下持股約3成的Norilsk Nickel 則是全球最大鎳和鈀金最大生產公司，食正電動車概念，能夠生產不鏽鋼生產、鎳基合金、電鍍鎳、電池等，當中鈀金（Palladium）的價格，將因為綠色經濟和氫能電池的需求，而長線看高。

另一方面，俄鋁在資本市場上向來備受矚目，礙於美俄政治關係向來緊張，俄鋁於2010年1月在香港上市，2015年則在莫斯科上市，但自因俄羅斯2014年宣布要吞併克里米亞，從而引發美國一系列制裁，最終俄鋁於2018年4月被美國制裁，直至主要股東Oleg Deripaska逐步放棄俄鋁的控股權，才於同年12月20日才獲美國財政部取消制裁。

但俄鋁事件至今尚未結束，根據2020年12月就有外媒披露，美國獲歐洲官員通知，指出Deripaska在背後控制俄鋁，隨時違反制裁協議。

不過俄鋁現時已懂得套現分散風險，正分拆經營濃縮金、銅及鐵礦石的Norilsk Nickel附屬公司GRKB；另一方面又為集團轉型，2021年5月更改名為「鋁＋」，擬分拆高碳資產釋放價值，兼且定下2050年碳中和目標，迎合資本市場ESG的潮流。

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