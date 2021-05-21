【本報訊】政府統計處公佈，本港4月綜合消費物價指數按年升0.7%，較3月升幅0.5%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，上月基本通脹率為0.3%，較前一個月擴大0.1個百分點，主要是由於本地交通費用上升和汽油價格升幅擴大所致。

在各類物價指數組成的項目中，4月錄得按年升幅的類別，分別為電力、燃氣及水的升23.5%；食品（不包括外出用膳）升1.6%；交通升1.5%；外出用膳、衣履及雜項服務升0.3%至0.8%。至於按年錄得跌幅的包括住屋跌0.6%；煙酒及雜項分別跌0.3%。

首四月破產呈請增七成

政府發言人表示，4月基本消費物價通脹率微升至0.3%，主要反映港鐵提供較少車費折扣和巴士車費增加，令本地交通費用上升。

展望將來，由於本地經濟仍在低於生產容量的情況下運行，整體價格壓力在短期內應保持輕微。

另外，破產管理署數據顯示，上月提交破產呈請書有640宗，按月跌近18%，去年同期則有六宗，今年首四個月提交的破產呈請書有2,626宗，按年升71%。至於上月提交強制清盤呈請有34宗，按月跌約23%，去年同期有一宗。首四個月有170宗，按年升近1.2倍。

破產管理署表示，司法機構去年3及4月實施特別上班安排，導致期間提交的呈請書數目、頒佈的破產令及清盤令數字有所波動，相關數據因而受到影響。