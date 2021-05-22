內地富豪接二連三出事，以前是冠軍的「上海幫」或許體會最深，自馬雲的螞蟻金服去年上市被煞停兼整頓，今年還有湖畔大學被沒收、泰山會解散、泛海系盧志強出事，一連串的事件反映出在中國特色的社會主義刀口上搵飯食，商人笑到最後的或然率幾乎是零。

要摧毀一個人，首先是拿走他的財富，再踐踏他的尊嚴，才消磨其敗部復活的意志，由馬雲擔任校長的「湖畔大學」早前被中國政府盯上，需改名為「浙江湖畔創業研學中心」，且停止招生計劃，政府文件形容為「造成社會公眾誤解，擾亂了教育秩序，產生了不良影響。」。

細看之下，就能會發現這間「大學」背景絕不簡單，共同創辦人就是一班被稱為「上海幫」的內地富豪，包括柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒等九位企業家和學者共同發起創辦⋯⋯而上述這些人物，老是常出現，類近的組合也出現在一個近日被踢爆已悄悄解散的內地頂級富豪圈子：泰山會。

泰山會自1993年成立，一直被指與上海幫關係耐人尋味，核心成員又是那些人，包括聯想公司總裁柳傳志、泛海集團總裁盧志強、巨人集團董事長史玉柱、步步高創辦人段永平、復星董事長郭廣昌、萬通董事長馮侖等，當然馬雲也有入過會。

根據BBC所形容，「上海的官員被冠以上海幫，是自1989年六四鎮壓後，江澤民從滬上調北京後才出現的」，這班富豪多年來齊齊食大茶飯，曾參與發起中國第一間民營銀行民生銀行、拯救史玉柱、支持萬達王健林、捧起樂視賈躍亭⋯⋯以上的每一件事，與背後人物網絡也千絲萬縷，也因而被外界封為中國第一秘密商會。

但這些中國企業家近似乎也各有隱憂，去年柳傳志2019年退休，2020年馬雲被打壓，2021年盧志強財困要拍賣2.94億泛海持股⋯⋯似乎中骨牌效應正活生生上演，

中國富豪很有錢，但既孭着巨額負債，也堅負着政治任務，似乎來到現代社會，仍走不出古代「士農工商」的體制，把商人放在最尾排的位置。就算對中國經濟和形象有貢獻的商人，成功創業之後也跑不掉被杯酒釋兵權，明白這個道理，也難怪那些一朝得志的富豪，選擇人生得意須盡歡，轟轟烈烈做個暴發戶，找明星襯托自己開拍一套功夫片。

十一少

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