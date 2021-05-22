在上一篇文章，我們釐清了一些與寵物運輸相關的誤解和揭露有寵物移民代理試圖利用寵物主人對牌照的不認識而作出誤導性的宣傳後，今天讓我們再深入探討一下日新月異的誤導性宣傳手法。不過，在此之前，筆者先向各位寵物主人作出提醒，在替其寵物辦理移民手續前，可能會忽略一些細節。首先是動物品種的問題。眾所皆知，每家航空公司一向都有對禁運動物品種上有不同的限制，而且也會不時作出改變。例如國泰航空以前是接受英國短毛貓託運的，但現在卻不再受理了。除了航空公司之外，不同國家對可輸入的品種也會隨時更改。以英國為例，英國政府已於今年（2021年）5月12日公布將提高對於犬隻的年紀和懷孕犬隻的規管。此外，剪尾或斷尾犬，品種如非常受狗主青睞的貴婦、哥基和約瑟夏犬等將被禁止入境英國，以加強宣導動物，尤其是犬隻權益的訊息。

除了品種以外，相信不少人會忽略航班起飛時周遭溫度的問題。以加拿大航空為例，它們便有夏熱和冬季的限制。由於並非所有飛機上都配備溫控設備和通風的行李艙，當夏天氣溫超過攝氏29.5度，即華氏85度時，可能無法為旅客託運寵物。所以，若需在高溫期間出行，航空公司建議旅客選擇氣溫相對較低的清晨或晚上航班，並且務必選擇直達航班以減少寵物在行李艙的時間。至於冬季，則有不同時段的限制，篇幅關係，詳情可瀏覽其官方網頁。再以另一個移民熱點台灣為例，中華航空規定，若旅程總時數不超過6小時（飛行加上在轉機點地面的停留時間）且全程溫度均不超過攝氏21度，即華氏70度，則接受託運部分扁鼻品種的犬貓。由於扁鼻犬貓類動物的體質問題，對超過上述溫度的調適能力不良，故相對容易造成呼吸道阻塞，增加致命風險。

寵物主人若選擇以私人飛機運載寵物的話，所面對的問題當然會較少。不過，寵物主人可能會對私人飛機可搭載的動物數量有所不知。其實，現時香港漁農自然護理署規定私人飛機搭載的動物數量每次不得多於10隻，而且不得搭載已知的危險犬隻及領有狗牌的格鬥犬。可搭載的動物尺寸也會因飛機的艙門尺寸而受到影響，體型太大的話所用的籠子很有可能無法進入機艙（香港私人飛機場—香港商務航空中心規定所有寵物在機場辦理登機手續時需要先放在籠內，直至寵物跟主人全部登機後，私人飛機的機長會根據當時寵物的實際狀況而決定是否可以把已關在籠裡的寵物放置於機艙還是行李艙。每家私人飛機公司都有其不同的處理方式）。然而，有些主人會把其犬隻放置袋中，登機後才關進籠裡。筆者不評論此做法，因為這不是一般正常的登機方式。此外，由香港出發的私人飛機，座位數由12至24不等。由於寵物數量有10隻的限制，租用12至14座的飛機便最符合成本效益了。

搭乘一趟私人飛機前往近月最多人選擇的移民地點英國，動輒花費10多20萬（上一篇文章已透露成本價），所以寵物主人必須注意合約條款。關於私人飛機的合約，筆者先後向我們的資深法律顧問和私人飛機代理商作更深入的瞭解。現時租用飛機的合約裡，一般都只會寫明出發日期、機型和座位數，並不會列明是使用哪一架飛機。換言之，在簽訂租機合約時是不會指明飛機的註冊編號（每一架飛機都有其獨有的編號，業內稱之為aircraft registration number航空器註冊編號，或tail number機身／機尾編號）。這就像外遊預訂酒店時，旅客在預訂單上只會有確定入住的房型、人數和日期，酒店在旅客入住前也不會預先指派房間號碼給旅客。也就像旅客在外地自駕遊時租賃車輛，也只會預先確定租賃日期和車輛類型，租車公司也從不會預先提供車身編號或車牌號碼（當然在租車前的一天或當天，租車公司會提供車牌號碼）。所以租用私人飛機的道理也一樣，在行程展開前，飛機公司會通知乘客最終的航班號或飛機註冊號。

筆者去年底就曾經遇過因私人飛機公司未能派出原定機型的飛機，而改派較高等級的飛機來運載寵物和牠們的主人了。所以在合約裡不註明飛機註冊號而只寫上機型，這樣做的目的其實是為了飛機公司能更有效地安排其飛機資源（通常規模較大的飛機公司都有龐大的機隊）及更能保障乘客可以按照已定的行程出發。這是雙贏的做法。如果在合約裡寫上註冊號，那最大可能是那家飛機公司只有一架飛機，所以會在一開始簽合約時就知道用哪一架飛機（因為是唯一的一架）。

此外，眾所皆知，疫情影響下各國收緊出、入境限制。旅客減少，所以航班數量大幅下降（特別是國際航班），而私人飛機的航班也不例外。據瞭解，在現時的情況下，私人飛機的運力（aircraft availability）是非常充裕的。所以，只要有足夠的時間預定，並不存在訂不到飛機的問題。所以行程取消或改期的最大原因是寵物和乘客量不足而致，而不會是因為訂不到飛機。這情況就像參加旅行團，最後很可能因為參加人數不足而無法成團，而不是因為沒有機位而取消。

可能有些寵物主人會認為，合約中如果沒有寫上飛機註冊號就代表這家公司根本還沒有提前把飛機租好，隨時有取消航班的可能性。其實合約有沒有寫上飛機註冊號跟航班是否會被取消是沒有任何關聯的。私人飛機代理反而建議寵物主人自行尋找相熟、可靠、信譽良好的公司去預訂航班，而不是根據合約是否提供飛機註冊號來判斷公司是否可靠、航班是否會被取消。所以合約裡有寫私人飛機公司名稱、飛機型號、機身編號和座位數就更可靠？乘客就更有保障？保證一定可以如期成行？還是只是宣傳技倆？寵物主人現在應該清楚明白了。

總而言之，誤導性銷售手法日新月異。有疑慮就應該找正確的渠道查詢，不要單信寵物移民代理的一面之詞，或者在網路上問網友。網友不一定是專家，互相分享自己的經歷和心得以促進訊息交流是一件很讚的事情。但畢竟每一位網友的經歷和要求都不一樣，筆者建議可以先聽取意見，再加以分析；最理想的做法當然是跟筆者一樣，每寫一篇文章之前，都先請教專家吧！

陳臻瑋

台灣Unipet寵物移民創辦人

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