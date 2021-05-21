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【本報訊】港島南區新盤登場，恒地（012）鴨脷洲大街新盤逸南開價，首批涉及50伙，全屬標準單位，包括14伙一房單位及36伙開放式戶，最平開放式戶427萬元，折實均價25,228元，屬港島近一年半以來最平新盤。

恒地營業（二）部總經理韓家輝表示，逸南首批50伙，即供最高6%折扣，折實價427.6萬至671.9萬元，呎價22,990至27,381元。有33伙平過500萬元，全數平過700萬元，而建築期付款1%，全盤亦平過800萬元。發展商提供最高85%按揭，採用「林鄭plan」則可借最多九成，首期約40餘萬元。

最平單位為3樓E室，面積186方呎開放式戶，折實427.6萬元，呎價22,990元；最貴為25樓F室，面積264方呎一房戶，折實671.9萬元，呎價25,451元。

柏傲莊兩期吸金逾200億

韓家輝認為逸南開價吸引，只需數百萬元就可以住南區，料吸引上車客及外區客。今起開放示範單位，周日收票，最快月底至下月初開賣。同系二部下半年預計有700伙供應，除逸南外，筲箕灣太祥街及中環堅道項目，兩盤分別提供約400伙及約180伙。

港島南區對上新盤為黃竹坑晉環，上月首批均價29,689元，逸南較之低15%。而位於逸南對面、同屬恒地樓的倚南，樓齡約五年，現時二手呎價約2.2萬元。

新世界（017）及港鐵（066）發展的大圍柏傲莊兩期，去年末推盤大收2.27萬票成新盤票王，40日沽逾2,100伙，吸金逾200億元，平均呎價逾2.1萬元。集團營業及市務部總監黃浩賢指，壓軸第三期涉892伙，上周批出預售同意書，下周即開價及收票，首張價單包含首度推出的四房戶，最快下月初開賣。

柏傲莊III提供892伙，一房設96伙，面積285至359方呎；兩房設335伙，面積419至534方呎；三房設281伙，面積659至847方呎。以及首次推出的四房戶，設180伙，面積945至1695方呎。