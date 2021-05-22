早前內地基金經理葉飛踢爆內地股市存「市值管理」現象，以此名義操控股價之餘，事件更涉及公募基金及證券公司，引發監管機構高度重視。中證監主席易會滿在中國證券業協會會員大會上指，近日市場對「偽市值管理」較為關注，中證監對此保持「零容忍」態度，嚴厲打擊利益鏈條上的相關方，從嚴從重從快處理，並及時向市場公開。

他提到，偽市值管理是上市公司、實控人與相關機構和個人相互勾結，利用持股、資金及信息優勢操縱股價，侵害投資者權益，擾亂市場秩序的行為。他又提醒，上市公司和實控人﹑行業機構及從業人員，要敬畏法治、敬畏投資者，遠離操縱市場及內幕交易亂象，珍惜自身聲譽，共同維護公平、公開及公正的市場秩序。

他又指出，要進一步處理好行業關切的問題，推動改善發展環境，包括關於放鬆管制和加強監管的關係、有關穩健經營與創新發展的關係、關於壓實責任與明確責任邊界的關係，以及有關行政監管與自律管理的關係。

市值管理是來自國務院曾提倡的上市公司市值管理制度，鼓勵公司透過制定正確發展戰略等，以及通過再融資、分拆等資本運作工具，可持續地創造公司價值。不過，有關制度近年被投資者濫用，例如以虛構業績、併購、業務重組或與基金聯合炒作股價等，並以市值管理的名義操控股價，衍生出違規行為。

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