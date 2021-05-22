每被問及，在異邦生活如何，回答總是：節奏慢，做家務過日辰，最近兼任養鴨。

其實我始終不理解，創辦人H當年移民加拿大之後，怎會感到寂寞難耐？他後來回港再創業，至今已5年，事業如日中天，那是後話。

林語堂這樣說過：「世界大同的理想生活，就是住在英國的鄉村，裝有美國的水電煤氣管子，有個中國廚子，有個日本太太，再有個法國的情婦。」我真有位鄰居健身教練F，除了最後一項（以我所知），此外他都實現了！

教練F也是創辦人，營運自己的公司，過著理想生活。在我看來，他生活樂趣和滿足度，絲毫不亞於創辦人H。換而言之，同樣是創業生活，可能性多得很，不用畫地為牢，追隨單一的成功定義。

傳統觀念上，社會對創業者的成功定義，偏向刻板：例如獲得巨額融資、做獨角獸、衝出國際市場、IPO上市獲得廣泛報道之類。其實一切煩惱根源，皆源於認同欲、追求心和執著。

人是互相影響的動物，看到別人獲得認同，想以類似的方法，去換取成功，那是無可厚非。但過度追求他人的肯定，就會忽略「我可以扮演唔同角色」或「創業還有其他目標」的可能性。

此外，人類也是唯一的動物，始終辛苦地在工作。世間萬物都在悠閑過日子，只有人搞得自己忙東忙西，時刻活在義務、責任、恐懼、障礙和野心當中。

問題是，時代已大不同，如果人工智能勢將取代大部分工種，加上創業自僱的門檻降低，辦公室續漸變得可有可無，在不久的將來，辦公室政治和扮工男女將瀕臨絕種，取而代之也許是全民自僱創業、全民斜槓族的時代。

我樂觀地希望，人工智能可以使人趨近悠閑的生活，少做工作多享受生活。

追求快樂是人的天性，不用過於壓抑，順其自然，忠於本性，按自己能力建立事業，並從中享受過程，後生仔應該會更加幸福。

尹思哲

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