【本報訊】恒指季檢又出現反高潮的變動。恒指公司昨日公佈年初大改革後的首個季檢結果，決定納入比亞迪（1211）、碧桂園服務（6098）和信義光能（968）為恒指成份股，及不剔走原有成份股，6月7日起生效，屆時成份股數目將由55隻增至58隻。耀才證券研究部總監植耀輝相信，市場未有預期信義光能會爆冷染藍，加上其市值相對小，料變動後被動流入的資金將左右其股價走勢。

今年3月1日，恒指公司宣佈重大改革，包括目標2022年中前把恒指成份股數目增至80隻，並按七個行業組別選出成份股等。由於恒指距離80隻成份股仍欠22隻，料在未來四季需平均每季納入五至六隻才夠數，故今次結果讓人大跌眼鏡。

三新貴獲40億被動資金流入

恒指經改革後，成份股權重上限劃一為8%，並在今期檢討中反映，騰訊（700）、友邦（1299）及滙控（005）這三隻權重超標的藍籌股，分別被下調權重至8%、8%及7.89%，料有被動資金流出；屬同股不同權股份的美團（3690）及阿里巴巴（9988），兩者權重被上調至7.71%及7.33%。

恒指公司指，截至今年4月底，被動式追蹤恒指系列產品的資產管理總值約217億美元（約1,685億港元）。假設指數5月18日調整，以比亞迪0.98%權重計，將有2.1億美元（約16.3億港元）資金流入；碧桂園服務及信義光能則分別流入2.1億美元（約16.3億港元）及1億美元（約7.76億港元）資金，兩股權重分別為0.97%及0.46%。三隻恒指新貴合共獲5.2億元（約40.4億港元）被動資金流入。

其他指數方面，恒生科指把31隻成份股重置為30隻，涉及納入兩隻第二上市中概股汽車之家（2518）及嗶哩嗶哩（9626），同時剔出中興通訊（763）、鴻騰六零八八精密（6088）及祖龍娛樂（9990）；國指成份股由51隻重置為50隻，納入比亞迪和恒大物業（6666），剔除粵海投資（270）、中國聯通（762）及中國鐵塔（788）；恒生綜合指數新增了四隻成份股，包括醫渡科技（2158）、心通醫療（2160）、汽車之家及諾輝健康（6606），有望晉身成北水新貴。

農夫山泉落空 股價恐打回原形

市場原預期會有更多科網股入選藍籌行列，中金事前出報告點名京東（9618）、平安好醫生（1833）和網易（9999）等有機會染藍，這些科網股昨日逆市強勢，豈料一個也不中。植耀輝形容季檢結果「爆晒冷」，最出人意表的是信義光能，估計股價升幅較大，另農夫山泉（9633）等因市場炒染藍而急升的股份則可能打回原形。

利達資產管理基金經理黃耀宗指出，對今次季檢沒納入醫療相關股份感失望，且新增三隻屬於太少，而且現時新經濟股估值低，恒指應趁機納入有關股份。

被問到周一市況時，黃耀宗表示，早在公佈季檢結果前，市場已預計會調高美團比重，故美團不會有太大變動，反而阿里表現會較好。至於被調低比重的騰訊、友邦和滙控，由於與市場預期的比重相若，估計不會再跌。