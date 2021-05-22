Error自肥企劃以Eva作始，以Eva作結，大家都沒有變成橙汁（即Eva入面的LCL之海，人類意識的大匯集），反而Mike留下勉勵香港人嘅說話。

遊戲過程可能令廢老覺得低俗，但看完結局你不能說它沒有深度，結局的哲學觀令我閃過Adorno, Derrida, Neil Postman, Heidegger這些大名，Mike導用15分鐘把創新無厘頭的綜藝節目提升到高階哲學層次。好大鑊，嚟緊下個禮拜11點冇嘢睇，少不了有點失落的感覺。

我和大部份香港人一樣，將追星融入生活，曾經我在自己的Facebook平台比較過台灣電視綜藝史和今天ViuTV這個出色的班底。

格仔導演有點像台灣鬼才製作人沈玉琳，一樣冇底線，一樣咁率真，當然後者比較冇人性，例如沈玉琳曾經安排羅志祥把手放進鱷魚嘴巴裏，安排柯受良和真實觀眾搏鬥，打到頭破血流。沈又試過呃謝金燕入狗籠表演魔術，結果帶佢在台北遊街，甚至叫主持人和藝人一起飲自己的尿，宣稱這是台灣民俗療法。

Error則令人聯想起搞鬼樂隊Circus，一樣也是四個陽光大男孩，幾懂得玩音樂，也會做極限出位之事，例如吃米田共、吃蟲和裸跑。

魯庭暉和金生對節目放手程度，則令人聯想起王偉忠和詹仁雄。《全民造星》令人想起紅遍兩岸三地的《超級星光大道》，這節目捧紅了蕭敬騰、林宥嘉、楊宗緯、徐佳瑩等明星。男團棒棒堂男孩本來是一個綜藝節目，也是經詹仁雄手炮製出來的。

我當時最喜歡的台灣節目，還數紅遍兩岸三地的《康熙來了》和無厘頭的《大學生了沒》，也是出自於王偉忠和詹仁雄之手。康熙來了現在很難在香港重新複製，口齒伶俐的男主持不難搵，搞怪的女主持也不難搵，但兩者產生出來的火花則是可一不可再。

《大學生了沒》質素遠高於現今大台所謂的《後生仔傾吓計》。那是因為每一次他們都找來20至30個大學生，一齊討論不同話題，可能是流行文化，戀愛價值觀或兩性經驗，那班大學生中有俊男有美女，也有騎呢古怪的人，有時互相競技比賽，也有時互相喧嘩吵鬧，總之很容易產生有趣的火花。陶晶瑩是非常老練的主持，很壓場，左右兩位亞Ken和納豆則做搞笑下把位，整個氣氛非常熱烘烘。

《後生仔傾吓計》永遠都是那幾個固定班底，每一個人的生活經驗總是有限，不一定每一個題目都有精彩的故事琅琅上口。《大學生了沒》則不同，可以對症下藥，有一些節目效果強的，出鏡率就比較高。大學生出名後，也有不少出道做藝人，或成為知名模特兒。大學生節目有得做，最主要是大學生比較平，而且很多大學生願意在電視曝光，正正對應了今天很多俊男美女大學生都成為IG男神女神的大趨勢。有才華，又靚仔靚女兼能言善辯的後生仔女根本就垂手可得，只差在有沒有一個好的平台讓他們發揮。

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