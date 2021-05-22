新經濟股以至虛擬貨幣，「五窮月」的確稱得上股災／幣災月，但睇主要指數，包括美股三大指數，以至港股恒指，卻是另一番景象。如果輸到懷疑人生，要問問自己，是否適合投資個股，抑或適合以大型ETF（交易所買賣基金）作為出擊對象，正如月初撰文「悶悶地贏，好過刺激地輸」所講。

截至今年首季末，美國ETF規模逼近6萬億美元（5.92萬億美元），2,466隻上市ETF日均成交達到1,514億美元，佔美國總成交超過4分1。另一邊廂，香港ETF數目只有百餘隻，去年日均成交70億元，佔總成交不足5%。無論深度或闊度，買ETF首選仍是美國標普500，例如VOO或SPY，而本港最多人熟悉的，仍是追蹤恒指、推出逾廿年的盈富基金（2800）。

恒指公司早前訂下明年中前，將成份股由目前55隻增至80隻，最新一季檢討加入比亞迪（1211）、碧桂園服務（6098），及信義光能（968）。盈富表現，大致與恒指而步，近年恒指失色，嚴格上不是因為納入太多中資股，反正恒指不代表本港經濟已經是數年前的事，真正問題是犯上散戶的通病：buy high,sell low，納入的新貴往往在最高位「選入」，然後正式染藍後「露底」尋底，而過往被剔出的舊經濟股，隨後卻翻身轉勢急彈。

今年二月季檢，海底撈（6862）及阿里健康（241）染藍，結果兩股年內自高位急跌近五成及三成，另一隻新貴龍湖（960）亦在中國打壓樓市政策下跑輸。再數去年下半年兩次季檢，六隻新貴年內分別自一年高位回吐6%至40%，市值最大的阿里、美團及小米，回吐幅度最高（見表）。

今次（5月）季檢特色，恒指公司選擇「撈底」，比亞迪及信義光能，年內皆自高位回吐超過四成，能否打破魔咒，拭目以待，但未來三季，恒指公司將為追數至80隻，肯定要納入更多成份股，估計大市值中資股仍是首選，而當中不乏今年跌幅三、四成的垃圾股。

統計了今年股價自高位回吐三成以上、市值逾千億的股份，當中合共有24隻股份，有16隻尚未染藍，包括仍蝕錢的快手（1024）、恒大三寶、賣水變中國首富的農夫山泉（9633）等。

ETF投資是大勢所趨，恒指公司近數年推出數以十計指數，但認受性極低，最終還是以恒指作為重心，可惜改革不似預期，㨂股備受爭議，一個指數長期跑輸歐美以至亞洲區股市，關鍵不是數目不足，而是來來去去都是同一質地，就算增至百隻，未來的命運估計與中國滬深300指數一樣，有波動，冇升幅。

股榮

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