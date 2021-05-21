【本報訊】本港樓價向歷史高位步步進迫。反映整體二手樓價的中原領先指數CCL，最新報184.65點，創88周、即2019年9月後新高，按周升0.53%，距離歷史高位相差3.06%。CCL已連升五周，累升2.6%。

中原黃良昇指出，本周CCL七大指數齊升，兼齊創新高。新界西CCL_Mass創94周新高，CCL Mass及CCL （大型單位）同創90周新高，CCL、CCL（中小型單位）及港島CCL_Mass同創88周新高，九龍CCL_Mass創43周新高。

復活長假後，樓價展開連升，兼且升勢顯著，展望年中CCL有望逼近190.48點歷史高位。新界西CCL_Mass是四區中最接近歷史高位，現時相差2.45%。港島CCL_Mass相差3.08%，九龍CCL_Mass相差4.25%，新界東CCL_Mass相差5.92%。

二手現追價入市。中原黃志輝表示，荃灣全．城滙1座高層B室，實用面積519方呎，兩房間隔，原叫價1,038萬元，業主見有客洽購，即反價至1,080萬元，最後以1,065萬元成交，呎價20,520元。買家為區內上車客，由於屋苑放盤不多，加上預計樓市繼續向升，故不惜追價27萬元入市。

天晉IIIA一房逼800萬

將軍澳天晉IIIA一房直逼800萬元。香港置業劉浩勤表示，單位為1A座高層C室，實用面積365方呎，一房間隔，業主早於2019年8月已放盤，當時開價830萬元，直至近日減至799萬元終獲承接，呎價21,890元，再創同類單位新高價。對上紀錄為2A座高層D室，本周二以797萬元易手，同類單位相隔僅三天，造價再創新高。