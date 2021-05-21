【本報訊】美國為積極應對中國數碼人民幣計劃，聯儲局主席鮑威爾周四公佈，最快今夏發表關於央行數碼貨幣的核心研究論文及作公開諮詢，藉此訂定國際標準，發起帶頭作用。

鮑威爾：非取代美元現鈔

鮑威爾前日透過視像發表聲明，指央行數碼貨幣的設計涉及貨幣政策、金融穩定、消費者保障、法律和私人等方面，當局需要慎重考慮和分析。儲局最快夏季發表論文概述央行數碼貨幣於美國應用的益處和風險，還有該局對電子支付看法。

他重申儲局對央行數碼貨幣沒任何定案，指央行數碼貨幣很難融入目前美國銀行體制，強調央行數碼貨幣不是取代美元現鈔，而是輔助美國數碼金融和電子支付發展。彭博上月引述消息指中國數碼人民幣大計，讓華府擔心美元的主導地位受威脅。

另一方面，加密貨幣本周劇烈震盪的餘波末了，美國財政部前日發表報告，要求逾1萬美元的加密貨幣交易，須向國家稅務局提交報告。據Coinbase.com報價，比特幣昨曾見40,994.92美元，升0.32%。路透引述消息稱，美國飛機生產商波音擬明年秋季把737 MAX產量增至每月42架，波音成為美股升市火車頭，曾升3.1%至234.7美元。本港昨晚近10時，道指升310點，報34394點；標指升27點，至4187點；納指升61點，至13597點。