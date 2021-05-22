BNO簽證開放近3個月，港人攜家帶眷奔往英國，人數真不少。近日去超級市場買餸，撞口撞面香港人，有時聊上幾句，話題離不開搵工、搵屋、搵學校，期望盡快安定下來。小弟認識一名女生，有別普遍移英港人，認為在香港已經忙到夠，去到英國展開新生，應先遍覽各地山河景緻才對。結束檢疫隔離沒多久，她便開始遊走各地打工換宿，趁後生增廣見識。

Mollie是一名程式編寫員，大學畢業後，轉過幾檔公司，不外乎日日對着螢光幕猛敲鍵盤，忙了好幾年，早已厭倦無限加班。經歷2019年社會運動，她認定香港不宜久留，今年BNO簽證一開放便申請，3月飛抵英國，迎接人生新一頁。英國資訊科技發展迅猛，以其專業，尋求一工半職並不難。她倒憂重投職場過急，又要營營役役，既知英國處處是美景，索性擺脫奴性一排，改變生活模式。

小弟曾在雷丁與Mollie見過幾次，得悉她將前往一處農莊打工換宿，初時有點擔心。望着她瘦猛猛嬌滴滴咁款，我不禁問：「嘩，你一個女仔掂唔掂呀？」她坦言有點怕，但更多的是期待。人生而自由，我不便阻攔，謹祝旅程平安愉快。現在看她每日更新近況，日子好像還不錯：www.facebook.com/dailymollie

她首站前往英格蘭西南部康和郡一個農莊。由小弟所在的雷丁出發，要坐約4小時火車。逗留兩周期間，她每天主要工作是數綿羊，亦即確保放養羊群安全返回欄柵內，有時亦會幫忙打雜執拾四周，任務完成即可自由活動；有空爬山看日落、對住大海吃冬甩，又或圍着農莊緩步跑，頗為寫意。

如今她身在森麻實郡一處鄉郊地帶，幫戶主打理花園和單車店。據聞主人家非常不錯，每日膳食豐富，又會介紹友鄰給Mollie認識。眾人晚晚飯後聊到半夜，這種閒情逸緻和深入文化交流，非大城市可有。

這趟旅程會持續多久呢？我沒問Mollie，斷估沒有一年半載不會完。人生但求食得安樂、睡得安穩，小弟跟很多人一樣留在某處等工開，期望物質生活穩定。Mollie則選擇四圍闖，但願心靈和見識俱長。人在英倫，嚮往自由，一切並無可不可，唯求盡情歡樂過。

人在英國，每周一記：www.facebook.com/YYKan411

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略