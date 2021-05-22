據內媒報道，中國人民銀行前行長周小川在清華五道口全球金融論壇上指，數碼人民幣不是為取代第三方支付，也不是要取代美元在國際上的主導地位；又指人民幣支付系統的數碼化及現代化，對提高人民幣地位有一定幫助，但不是太大。

他表示，中國已進入數碼貨幣及電子支付系統的試點及研發階段，但外界對此存有一些誤解，兩項發展主要是立足國內的數碼化，跟上內地發展步伐，為零售系統服務，設計的目及方向並非要取代美元國際主導地位。

他又解釋，人民銀行推動數碼貨幣及電子支付系統，並非想取代第三方支付的角色，彼此不是互相取代的關係。是一種雙層系統，電訊商和其他第三方支付共同參與研發，大家是在一條船上。他期望加強溝通使外界更了解有關發展，不要因此貶低或攻擊數碼貨幣及電子支付系統發展進程。

另外，數字貨幣對人民幣國際化幫助不大，人民幣支付系統的現代化、數字化對於提高人民幣的地位，提高人民幣的跨境使用會有一定幫助，但不是太大，人民幣國際化更取決於體制及政策選擇，以及中國改革開放的進展，而不是取決於技術因素。

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