有讀者和不少對玄學有興趣的人經常問，「命中無財」是窮命？如果連大運都沒有「財星」，注定要一世捱窮？筆者不禁反問一句，有見過命中有很多「財星」的人是窮困嗎？而且他們的生命長久嗎？其實不需要太在意命中「財星」的多寡，首先要學懂本身命格是甚麼？例如是身強還是身弱？又或者是不是從財格？如果單單以命中「財星」多少，就等於將來的財富多少，那不需要玄學家了！另外，不少人問，「師傅，我幾時發達？」，每次聽到這個問題，我都會反問，發達定義是甚麼？5000萬？1億？10億？還是不用工作就等於發達？其實這些問題不屬於玄學，是基本常識，因為每人定義不同，況且「人比人比死人」。好吧，不如入主題了，今期的主角就是「命中無財」但他卻成為澳門新賭王的呂志和。

呂志和出生於1929年1月17日，屬壬水，八字為戊辰、乙丑、壬戌，身弱格局，整個八字屬土的正官七殺最多，克日主亦為忌神。呂志和一生喜金水，金代表貴人、母親和長輩，一生有貴人、長輩支持及幫助。水代表自己、朋友、兄弟和平輩，一生人亦有兄弟、朋友和平輩幫助。簡單說，呂志和一生要靠貴人和自己，就算行財運，也是「左手來右手去」，因為身弱的人，一旦要富貴發達，一定要行印星(舒服懶人運)和比肩(個人力量得財運)先可以。加上他一生要做屬金和屬水的行業。回看整個濠賭業，正正是屬水的行業，而且呂志和創立銀河娛樂集團，「銀河」二字正正屬金和水，大利個人和事業發展。所以，一個人要根據自身需要而尋找用神，並非只追求「命中財星」的多寡。

至於大運方面，呂志和從6歲起大運，雖然早年行偏財和正財運，但筆者講過，身弱不宜行財運，錢財都是「左手來右手去」。回看呂志和於中國廣東江門出生，1934年，5歲的呂志和與家人為躲避戰亂，從廣東逃往到香港。雖然是獨子，他13歲就幫忙賺錢養家，賣花生和花生糖給等待逃離香港的人群，維持生計。不到4年，他賺下200多萬日本軍票，當時能買下香港一整條街。日本戰敗投降，導致他賺的日本軍票都成廢紙。由此可見，身弱的人加上早年行財運，並不代表大富大貴，加上命中早年行年柱的忌神七殺時間，難怪呂志和童年過得不太好。

一旦去到40歲後，呂志和逐漸行屬火和屬金的財運和貴人運，所以1960年代後，呂志和開始涉足房地產行業，70年代末又進軍酒店業，一直穩健發展。80年代，嘉華集團更成為首批進入中國的港資企業。到了1995開始，他將會行20年的最有用的金水大運，代表事業、財富將會更上一層樓。

呂志和最為人熟悉的是，澳門開放賭場牌照，他以73歲高齡進軍澳門賭業，成立銀河娛樂集團。澳門賭博業經歷爆炸性增長，令呂志和身家水漲船高，成為「新賭王」。2014年，福布斯華人富豪榜中，呂志和名列第二，只在李嘉誠之後。

一個人行大運，都需要各方面的輔助，如呂志和一生人要金水，到了66歲才行20年的金水大運，看起來非常遲，但一旦懂得把握，可以有非常驚人的成就。行運之外，事業屬性方向正確，加上公司名稱互相配合，難怪一個從來不賭錢，不喜歡別人叫他做「新賭王」的人卻成為一間全球首五位博弈公司創辦人。

從以上可見，「命中無財」根本不重要，儘管有人說，可能呂志和時柱天干地支都是「財星」，晚年累積大量財富。但整體而言，前六柱「命中無財」，在晚年金水大運才建立賭博事業，相信時柱有沒有「財星」都不太影響個人財富和成就。所以，各位不要再執着命中「財星」多寡而斷定一個人一生的財富有多少。

白雪

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