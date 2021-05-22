本總裁去年12月提到加密貨幣（Cryptocurrency）交易商將會受到嚴格監管（請link：https://hk.appledaily.com/finance/20201226/KDH2KLEEEBG4HDMMVEEDIMSH6M/），昨日政府就條例諮詢總結出爐，提出具體細節，在立法會無反對聲音下，估計可以快速通過，而影響有幾點可歸納。

1. 證監會須改名

證監會全名是「證券及期貨事務監察委員會」，換言之是監管證券及期貨為主，並根據《證券及期貨條例》進行發牌。包括加密幣在內的虛擬資產不一定是證券或期貨，Bitcoin就是明顯例子，但政府要求證監會根據《打擊洗錢條例》管理加密幣交易商，並管理發牌，職責已超過其法定要求，倒不如改名「證券、期貨及虛擬資產事務監察委員會（SFVAC），似乎更適合其新增法定職能。

香港金融管理局（金管局）名稱本身是大包圍，加密幣交易本身是金融一部份，但在「加密幣傳波大賽」中足球已經靚傳給證監會。當然金管局又會喊冤「加密幣掂到銀行都要管」，但事實是毋須如證監會傷神進行全面監管。

政府未有就虛擬資產定義下最終結論，僅澄清儲值支付工具內的資產不屬虛擬資產；具有Underlying Asset的穩定幣則不能倖免，仍須成為受監管資產。

2. 海外交易商可申牌照

加密幣交易商牌照本身只向本地公司發出，但最新調整容許其他地方成立、但在香港根據《公司條例》註冊的公司申請虛擬資產交易所牌照，意味海外大型交易商例Binance、Coinbase（COIN）只要在香港成立公司，亦可參與遊戲，但同時要養兩名RO（負責人員）。

有人或覺得取得牌照後，這些交易商只容許專業投資者（淨資產100萬美元以上）參與，表面上市場收窄，實際上這些交易商多年來在灰色地帶掙扎經營，極希望取得牌照確定遊戲規則，減少經營風險；同時亦可向投資者聲明是由證監會規管，有信心保證，有助排除其他競爭對手。

3. 交易商P2P對盤不受限

正如本總裁之前所言，政府諮詢總結沒有否定私人交易平台角色，即只要公司僅進行買盤、賣盤資訊配對，中間不經手任何資金或虛擬資產，而實際交易在平台以外進行，仍然可以向散戶提供服務，故此未算是完全落閘。

當然，若果交易遇到欺詐情況，與交易平台無尤，因為牌照只監管莊家，私人交易出事可能要自行報警。另一樣值得注意的是，未來條例實施後，加密幣支付不受影響，但加密幣ATM由於涉及與莊家交易，似乎亦屬持牌範圍。

4. 監管只有更嚴

諮詢總結出爐之際，中國人民銀行在內的監管機構近日抨擊加密幣暴升暴跌，炒作活動反彈，嚴重侵害財產安全，擾亂金融秩序；中國副總理劉鶴昨更點名狙擊Bitcoin交易及掘礦行為。與中國越走越近的香港金融業，可以成為暴升暴跌的加密幣溫床嗎？「加密幣安全」或許已寫在「國家安全」名單上。

本總裁過去曾提及加密幣並無內在價值，只有基於信心而建立的資產價值，屬極高風險投機，當市場信心崩潰時，價格可以從喜瑪拉雅山顛跌落平地上，近日幣災正正令不少人輸身家。當監管越嚴，信心崩潰越烈，這些幣仍有甚麼價值可言？

程總裁

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