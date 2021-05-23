如果一項商品買賣完成後不足24小時，有一半的參與者會後悔，甚至非常後悔！這種交易模式必然不會長久。

比特幣（Bitcoin）價格今年飆升，由一年前不足1萬美元（下同），4月創了新高升穿6.4萬大關，執筆時又回落到4萬以下。如果昨天用比特幣買了一個蘋果，今天比特幣跌了10%，你會否後悔呢？

作為交易工具，信用卡應該是舊經濟產品。全世界第一張信用卡是上世紀50年代的Diners’Club。後來居上的Visa 於2008在紐約上市，集資179億，是當年美國IPO史上最高的融資額。Visa今天的市值是4,963億，比全球最高市值的銀行摩根大通還要高。Visa從來不以一高科技公司自居，它一秒鐘可以處理1,700宗交易，比特幣一秒鐘處理4.6宗。

比特幣的波幅令很多人賺錢，當然亦令不少人輸錢。如果看比特幣近年來的市值增幅，這個「棚」仍然是有很大價值的。我常常跟一些從事比特幣交易很多年的朋友開玩笑；比特幣交易之欠透明度和造市手法，如果發生在股票市場，我相信很多人要坐牢！

虛擬貨幣可以作為交易工具，但這功能不會發生在我們今天所看見的比特幣。聲稱與美元掛鈎的穩定幣USDT，近日成了中港跨境錢莊的新寵，證明一隻幣值穩定的虛擬貨幣，配上利便的交易平台，是有其價值的。

全球央行接踵發展數字貨幣，中國的DCEP（數字貨幣電子支付）是領頭羊。針對貨幣的三種基本功能：交易、投資和結算單位，人民銀行在民間推動DCEP消費交易，在中國四個城市：深圳﹑蘇州﹑雄安新區和成都試行。對大陸消費者來說，DCEP的波幅相等於人民幣的波幅都是零。

一般人對中國推行數碼人民幣都帶有政治解讀，認為中國希望利用數碼貨幣打破美元作為全球貿易貨幣的當然之選，如果能夠進一步打入各國的儲備貨幣名單內，便更好不過。始終是那句：人民幣做得到的，DCEP有機會做到；人民幣做不到的，DCEP也做不到。

Bitcoin 作為投資工具的路，隨着參與者日眾，已經越走越寬；但作為一交易貨幣，參予實體經濟的路卻越來越窄。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略