本港樓市如天氣一樣高溫，市民睇周日假期出外睇樓，地產代理頻密帶客人睇樓，有代理索性在有冷氣的商場內，與市民簽署睇樓紙，方便睇樓，更有地產代理用「Buy in May」形容5月的樓市升溫情況。

香港置業表示，截止今午3時，主要十大屋苑暫錄16宗成交，創7星期新高，與上周末的15宗成交比較，按周增7%。十大指標屋苑當中，以將軍澳新都城錄得5宗成交表現最多；其次為西九四小龍、九龍灣淘大花園及沙田第一城，各錄2宗成交；而鰂魚涌太古城、大角嘴港灣豪庭、荔枝角美孚新邨、將軍澳中心及維景灣畔則各錄1宗成交，其餘屋苑未有錄得成交。

新盤及二手市場百花齊放，頻頻錄得大額及高價成交個案，反映市民購買力湧現，不少買家願意追價入市，反映市民置業剛需強勁。近年陸續有新樓落成的將軍澳日出康城，周末日大批代理穿梭商場頻密帶客人睇樓，在炎熱的周日，代理及客戶索性嘆冷氣簽睇樓紙，方便再參觀其他樓盤。

香港置業馬泰陽表示，本港失業率回落，首季本地生產總值（GDP）增長幅度勝預期，市場憧憬經濟復甦，利好因素增加引發加多購買力。加上量寬及低息環境，料資金陸續湧入本港物業市場。

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