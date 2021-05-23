除咗生科股以外，風電股上周五亦爆升，主要受惠大陸公佈碳權交易試行規則，之前推介過嘅大唐新能源（1798）同新天綠能（956）特色係估值低殘，同時受惠風電收入上升，除咗呢兩隻外，仲有中國電力（2380）。

以為中國電力係傳統電力股？以收入計係，盈利計就唔係。佢嘅風電、光伏發電加上水力發電嘅盈利貢獻已佔76%，基本上係再生能源股。隨住技術水平提升，光伏發電價格已經平到去熱電水平，加上大陸扶持再生能源發展，估計相關行業可以穩步增長，PE 10倍左右嘅中國電力，都有盈利穩定增長能力。

新天綠能低負債，自然較穩健，大唐新能源同中國電力相對高負債，但亦有其好處，中國電力淨負債率258%，一年財務費用32億，盈利得17億，看似係死穴，但隨住盈利表現回穩，未來可以透過減債去縮減財務成本，反而令盈利加速上升，收入升少少，盈利升多多，情況同中建材差唔多。上述3隻股都係慢火煎魚對象，要預佢哋中長線慢慢升，冇得一下子爆升。

市況談不上見底回升，近期只能話進入短期反彈，隨時會完結，於是操盤策略方面，主要係睇每一日早市唔點跌，就搵短線機會，例如星期五炒生科股，就有最近公佈雙抗藥療效嘅康寧傑瑞（9966）同埋研發SHP2臨床測試進度領先嘅加科思（1167）爆升兩成，兩隻股喺爆升前小弟都曾經推介，想睇即市策略，請留意小弟IG同FB。

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