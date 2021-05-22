《禮拜日睇樓》入馬鞍山烏溪沙迎海，因為古天樂囉！有傳他花約半億買入迎海複式單位，咪入去睇吓呢個屋苑有咩咁正。烏溪沙近年不停有新盤開賣入伙，迎海都發展咗5期，黑色為主調的外貌，有讚有彈。由馬鐵烏溪沙站行1分鐘已經入迎海薈商場，商場有幾間食肆及超市，附近銀湖‧天峰樓下開咗新街市。除了馬鐵，有往九龍及港島區巴士，另有小巴去大學站，生活及交通配套齊全。商場接駁一條24小時開通有蓋行人天橋接通迎海各座。今次由中原地產高級客戶經理鄧凱怡（Candy）帶大家睇吓一個估凸價的迎海低層單位。

鄧凱怡表示，5月上半個月馬鞍山錄得69宗二手成交，對比上個月同期減少約30%，但期內迎海錄得15宗成交，只是半個月時間已經貼近4月份全月19宗成交，5月份成交量很大機會比上個月有所增加。迎海暫時平均實呎約1.74萬元，比起年初有約5%升幅。雖然價量齊升，但放盤量維持約150個，當中僅5個鎖匙盤。今次介紹迎海1期5座低層單位，實用面積552方呎，為一房連儲物房單位，叫價878萬元，呎價1.59萬元。推介原因是迎海大部份細單位望內園為主，而這個單位除了望內園景，還望到海景。加上，同類型單位要超過900萬元，而這個單位叫價是878萬元。

單位實用面積552方呎，說是一房連儲物房間隔，或許有點怪，因為這個呎數的單位至少都是兩房間隔。則師將主人房間到成為一個大L，外望吐露港海景。雖然主人房放置大雙人床後未能三邊落床，但是床尾餘下很寬落空間，另有一個凹位放衣櫃。如果多人住，主人房可以改成兩個房。另一間名為儲物房的房間，或許可用作書房或工人房，因為房有扇窗，又有冷氣，有些街坊會稍為偷去飯廳位，改為一間較大的房間。

長形客飯廳設有對流窗，客廳連接一個露台。廚房有一個落地玻璃，採光足，畢竟才幾年樓齡，廚具電器仍然新淨。浴室有個特別之處，相連工作平台，現場打開後，即刻扯風令全屋空氣流通，有部份客人就是喜歡這個工作平台才來睇迎海。根據中銀網上估價為單位叫價887萬元，是估凸價。對於市傳古天樂購入迎海一個複式單位，由有傳聞至今，暫時未見屋苑複式單位有成交註冊更新。

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