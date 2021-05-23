Smart2Go首席海外置業顧問Derek Yip表示，有香港家庭戶購入一間3房獨立屋作自住用途。物業位於英國大曼徹斯特郡的奧爾特靈厄姆（Altrincham）WA15區，室內面積883呎，成交價為46.5萬英鎊（約511萬港元），屬永久業權。

物業樓高兩層，樓上有三個睡房及一個浴室，天然光線充足。地下設有兩廳一廚。飯廳望向花園景觀，另設獨立車庫及後花園，花園有小木屋，側邊亦圍起了樹籬，私隱度高且打理得宜，屋內牆紙地板需稍微翻新。地點位於小路中段，環境寧靜。

物業位於奧爾特靈厄姆WA15區，開車至Timperley市中心僅約5分鐘，步行亦只需十10分鐘。區內更有Altrincham Golf Course及Wythenshawe公立醫院。使用公共交通十分方便，附近有多條巴士線，住客只需13分鐘可直達Altrincham市中心。物業鄰近有多間著名優秀中小學，包括Cloverlea Primary School，其中Altrincham Grammar School for Girls在A-Level成績排名頭五十名。

Derek補充指，英國奧爾特靈厄姆熱門地區二手物業WA14、WA15等區自住為佳，當地治安良好，擁有傳統優秀校區網絡，深受本地人歡迎。

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