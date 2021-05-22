新地（016）郭氏家族基金（KFI）與英國的合作夥伴Ballymore推出的樓盤Millharbour，日前有逾百名示威者聚集。據悉，Ballymore旗下物業早前發生火警，成為民怨導火線。雖然起火樓盤與新地或郭氏基金無關，卻引發居民關注Ballymore多年未有拆卸大廈外牆的易燃物料。

發展商Ballymore更被爆要求業主支付昂貴的維修費用，被批評漠視居民安危。有業主透露管理費5年暴增五成，加上外牆風險導致物業難以承造按揭及轉手，令一眾業主陷入困局。

今次起火樓盤為New Providence Wharf（下稱NPW），事發在5月7日，D座8樓單位起火，其後火勢蔓延。有該屋苑的港人業主向《蘋果》報料，希望港人關注與新地郭氏基金有合作的發展商做事手法。

對英國人而言，2017年的格倫費爾塔大火是一個不能磨滅的陰影。當時起火的建築物因採用的鋁製合成物料覆蓋層（Aluminium-composite-material Cladding，下稱ACM覆蓋層）導致火勢極速蔓延，最後造成72人死亡。根據外媒報道，今次出事的D座大廈外牆仍有採用ACM覆蓋層。

Ballymore事發當晚聲稱火警與ACM覆蓋層無關，起火前兩周已開始進行拆卸工程，但逾百名業主及居民翌日（5月8日）發起示威，他們在Ballymore及郭氏基金合作推出的樓盤Millharbour工地前聚集，促請發展商承擔拆牆費用。

新地：英項目符法例

愛爾蘭發展商Ballymore為英國地產巨頭，2016年與郭氏家族基金成立英國註冊公司Leamouth General Partner Limited，各佔一半股權，兩大地產商聯手在東倫敦推出Goodluck hope及Millharbour Quarter發展項目。

新地回覆指，發生火警的NPW項目與新地或郭氏家族基金並無任何關係，示威亦非針對其項目，在英國的物業發展項目均符合現時當地的法例規定。

跟進NPW外牆問題的業主Natalie表示，早幾年Ballymore表示NPW拆牆費用為250萬鎊，並稱只會承擔50萬鎊。火警發生前的5月4日，發展商重新確認拆卸工程需要1,160萬鎊，政府已批出800萬鎊的建築安全基金，扣除發展商的50萬鎊，業主需要支付310萬鎊（約3,411萬港元）。Natalie認為業主從未參與建造過程，發展商負責揀物料，現卻要求業主承擔費用，做法不公平。

另NPW在2016至2021年間大增管理費52.81%，最新為每呎7.59英鎊，以該大廈463呎一房單位為例，平均每月585英鎊（約6,412港元）。