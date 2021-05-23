彭博報道，維珍航空創辦人布蘭森（Richard Branson）旗下維珍銀河（Virgin Galactic）兩年多以來首次飛太空，為實現商業太空旅行邁向重要一步。

公司稱，太空飛機VSS Unity乘載兩名飛行員，升至55.45英里（89.2公里）高度，即達到了美國政府承認50英里太空邊緣高度標準，然後降落在美國太空港。

這次是VSS Unity繼佛羅里達州及加利福尼亞州後，首次在新墨西哥州出發。 布蘭森表示，「今天是人類往太空旅行商業化邁進的一個重要里程碑」，如一切順利，預計明年開始可以正式提供服務。公司表示，下兩次的試飛日期未定，不過其中一次會把布蘭森「帶上太空」。

由於疫情延誤，維珍銀河的測試計劃在去年12月再次遭受挫折，當時VSS Unity從其載機上墜落，但火箭發動機未能點火。VSS Unity返回美國太空港，並順利著陸。而2月時因在航空電子系統中檢測到電子干擾而受阻。 該公司花了大約兩個月時間修復。

網上資料顯示，飛行費用為每人25萬美元，一次最多可以載6名乘客。早前公司指，行程包括感受幾分鐘的失重以及從太空遙望地球的美麗景象。系統目前處於開發的最後階段，計劃已經獲得60個國家600多名客戶的預訂，定金總額約為8,000萬美元，潛在收入可能超過1.2億美元。

維珍銀河上周五收報21.07美元，升6.41%，惟較今年2月年高位59.41美元仍有大段距離。有分析指，由於確實提供服務日期的尚未確定，可能要再過一段時間才能看到公司獲利。

而維珍銀河主要對手，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）創立的太空探索技術公司SpaceX，旗下SN15星艦原型機，於今個月初進行第五次試飛，並首次順利降落。而亞馬遜創辦人Jeff Bezos旗下太空旅行公司藍色起源（Blue Origin）上月指，太空旅行機票即將開始發售，並計畫在阿波羅11號登月的7月20日進行首次載人飛行任務。

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