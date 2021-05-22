內地富豪接二連三出事，以前是冠軍級的「上海幫」或許體會最深，自馬雲的螞蟻金服去年被煞停上市兼整頓，今年還有湖畔大學被沒收、泰山會解散、泛海系盧志強出事，反映在中國特色的社會主義刀口上搵飯食，商人笑到最後的或然率幾乎是零。

要摧毀一個人，首先是拿走他的財富，再踐踏他的尊嚴，由馬雲擔任校長的「湖畔大學」早前被中國政府盯上，需改名為「浙江湖畔創業研學中心」，且停止招生計劃，政府文件形容為「造成社會公眾誤解，擾亂了教育秩序，產生了不良影響。」

這間「大學」背景絕不簡單，共同創辦人就是一班被稱為「上海幫」的內地富豪，包括柳傳志、馬雲、馮侖、郭廣昌、史玉柱、沈國軍、錢穎一、蔡洪濱、邵曉鋒等九位企業家和學者共同發起創辦⋯⋯類近的組合也出現在一個近日被踢爆、已悄悄解散的內地頂級富豪圈子：泰山會。

泰山會自1993年成立，一直被指與上海幫關係耐人尋味，核心成員又是那些人，包括聯想總裁柳傳志、泛海總裁盧志強、巨人集團董事長史玉柱、步步高創辦人段永平、復星董事長郭廣昌、萬通董事長馮侖等，當然馬雲也有入過會。

根據BBC所形容，「上海的官員被冠以上海幫，是自1989年六四鎮壓後，江澤民從滬上調北京後才出現的」，這班富豪多年來齊齊食大茶飯，曾參與發起中國第一間民營銀行──民生銀行、拯救史玉柱、支持萬達王健林、捧起樂視賈躍亭⋯⋯以上的每一件事，與背後人物網絡也千絲萬縷，也因而被外界封為中國第一秘密商會。

這些中國企業家近年似乎各有隱憂，柳傳志2019年退休，2020年馬雲被打壓，2021年盧志強財困，需拍賣泛海持股⋯⋯似乎骨牌效應正活生生上演。中國富豪很有錢，孭着巨額負債，也堅負政治任務，似乎來到現代社會，仍走不出古代「士農工商」的體制，把商人放在最尾排的位置。就算對中國經濟和形象有貢獻的商人，成功創業之後也跑不掉被杯酒釋兵權。

十一少

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