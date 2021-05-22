本總裁去年12月提到加密貨幣（Cryptocurrency）交易商將會受到嚴格監管，上周五港府為條例諮詢總結出爐，提出具體細節，在立法會無反對聲音下，估計可以快速通過，而影響有幾點可歸納。

1）證監或需改名

證監會全名是「證券及期貨事務監察委員會」，換言之是監管證券及期貨為主，並根據《證券及期貨條例》進行發牌。包括加密幣在內的虛擬資產不一定是證券或期貨，Bitcoin就是明顯例子，但政府要求證監會根據《打擊洗錢條例》管理加密幣交易商，並管理發牌，職責已超過其法定要求，倒不如改名「證券、期貨及虛擬資產事務監察委員會（SFVAC），似乎更適合其新增法定職能。

2）海外交易商可申牌照

加密幣交易商牌照本身只向本地公司發出，但最新調整容許其他地方成立、但在香港根據《公司條例》註冊的公司申請虛擬資產交易所牌照，意味海外大型交易商Binance、Coinbase只要在香港成立公司，亦可參與遊戲。有人或覺得取得牌照後，這些交易商只容許專業投資者參與，表面上市場收窄，實際上這些交易商多年來在灰色地帶掙扎經營，極希望取得牌照確定遊戲規則，減少經營風險。

3）交易商P2P對盤不受限

政府諮詢總結沒有否定私人交易平台角色，即只要公司僅進行買盤、賣盤資訊配對，中間不經手任何資金或虛擬資產，而實際交易在平台以外進行，仍然可以向散戶提供服務。當然，若果交易遇到欺詐情況，與交易平台無尤，因為牌照只監管莊家，私人交易出事可能要自行報警。

4）監管只有更嚴

諮詢總結出爐之際，中國人行在內的監管機構近日抨擊加密幣暴升暴跌，嚴重侵害財產安全，擾亂金融秩序；副總理劉鶴更點名狙擊Bitcoin交易及掘礦行為。與中國越走越近的香港金融業，可以成為暴升暴跌的加密幣溫床嗎？「加密幣安全」或許已寫在「國家安全」名單上。

本總裁過去曾提及加密幣並無內在價值，只有基於信心而建立的資產價值，屬極高風險投機，近日幣災正正令不少人輸身家。當監管越嚴，信心崩潰越烈，這些幣仍有甚麼價值可言？

程總裁

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