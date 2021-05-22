正所謂「五窮六絕七翻身」，最近港股缺乏方向，窄幅上落，不少股民入手高息股，以達到進可攻、退可守。不過，專家提醒，要「財息兼收」並非一味盲追高息，亦要留意股份買入價、業務增長、派息往績等，特別是周期性股份。

彭博綜合券商預測，市值逾百億元的非中資高息股，卜蜂（043）及香港寬頻（1310）未來12個月預測息率可達8厘以上，東方海外（316）、太平洋航運（2343）、偉易達（303）、電訊盈科（008）等則有逾7厘，新世界（017）、長江基建（1038）、恒地（012）等亦有5厘。

盲目高追恐賺息蝕價

宏滙資產管理董事及投資總監林嘉麒指出，息率縱然理想，但部份股價處於高位，投資者有可能賺息蝕價，「一些收息股過份憧憬經濟復蘇，股價已過高，在股市波動大的情況下，要等調整完才再吸納。」他提醒投資者多做功課，參考股價走勢、派息往績、收入及盈利增長等，不宜急作部署。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，想「財息兼收」除了分析股份過往至少5個財年的派息外，亦要留意股價會否隨業績變得波動，「公用服務類最受歡迎，地產股都可以，但零售、航運、內需股等周期性行業波動大，最好揀選股價能平穩或穩步上升的股份。」

他以嘉華國際（173）為例，派息往績良好，加上年內將有穩定的盈利來源，投資者買得更安心。嘉華於2020年已簽約之應佔銷售約為115億元，隨着嘉熙等單位開始交付，相應銷售額亦將確認入賬。陳政深續稱，長江基建亦可考慮，因集團業務分佈澳洲及英國，地域多元化，而且業務及派息穩健；但偉易達績後獲大行唱好，股價已抽升不少，可趁股價回調5%至8%時才入手。