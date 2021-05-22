【本報訊】港島鰂魚涌太古城一伙複式戶，原業主在1990年以248萬元購入後，持貨30年，最新以2,700萬元沽貨，賬面獲利2,452萬元，物業升值高近10倍。

美聯物業錢敏義指，太古城紫樺閣一個頂層複式戶，面積1,046方呎，屬屋苑罕有的特色戶放盤，原業主開價2,800萬元，議價後以2,700萬元成交，呎價25,813元，買家入市作換樓之用。

翻查資料，全個屋苑只有88個複式單位，上述單位屬「細複式」，主要望公園景，價錢比海景複式市價約4,000萬元平逾三成。同類貨亦吸引藝人入市自住，TVB藝人馬國明（馬明）在2016年以1,960萬元買入同類的金楓閣頂層C室，呎價18,730元。以上述成交推算，馬明的單位在5年間升值近四成。

原業主早於1990年9月份以248萬元購入上述物業，持貨逾30年，是次轉售賬面獲利2,452萬元，物業升值高近10倍。

中原地產伍錦基指，將軍澳Savannah 2座高層B室，面積490方呎，兩房間隔，向南望內園。業主2019年5月開價1,000萬元放盤，最新以980萬元沽，呎價2萬元，創屋苑分層新高。對上同類的2座中層E室，面積477方呎，上月售960萬元，呎價20,168元。原業主在2016年5月以681.2萬元一手購入，5年獲利298.8萬元，升值44%。

賽西湖大廈2,970萬沽

北角賽西湖大廈13座中層B室，面積1,124方呎，三房間隔，座北享海景，獲區外換樓客以2,970萬元承接，呎價26,423元，屬市價水平。原業主早於1992年9月以508萬元購入上址自住，持貨逾28年至今沽出，賬面獲利2,462萬元，期內升值4.8倍。