不知不覺，今年已經有六位朋友動身移民。周末為中學同學A君餞行，原以為farewell飯局會是一片離愁別緒，卻是不歡而散。

一圍六個麻甩佬，除了A君之外，另外兩位中同都打算這一兩年內移民。飲大兩杯之後，A君情緒開始激動，斥責繼續留港的父母自私，ruin子女一世。有一對仔女的B君聽了之後對號入座，反問A君解釋「點樣ruin子女一世」。

A君：「返學被人洗腦囉。」

B君：「返學邊有咁易洗腦！中學校訓係心存謙卑，你讀咗咁多年都受到感召吖。」

A君：「你唔驚你啲細路變小粉紅咩？」

B君：「你真係愛你啲細路嘅話，點解要佢哋同你一樣政治理念？」

A君：「第時批鬥你，你唔驚就得啦。」

B君：「真有呢一日，都一定係我教得唔夠好，唔夠關心佢哋，先至俾位人入。」

兩人各有道理。育兒理念不同沒有問題，但講到不移民等如ruin子女一世，就真的言重了。眼見身邊中年朋友，大多以「為了仔女」之名而走，有些更只帶一點積蓄，樂觀地打算過到去才找勞動工作幫補，這樣的生活又真是對子女更好？

其實我們又如何知道，子女將來感激這一番「犧牲」？誰又肯定子女去到外國一定不變小粉紅？（你會吃驚好些人留完學，思想更藍）為逃避眼前問題而移民，移民後的問題又準備好面對未？父母們還是老實點承認，移民是為自己，將來會開心啲。

戚風生

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