貝殼和鏈家創辦人左暉病逝，內地輿論對他生平評價兩極，業界和傳媒對他成功打擊假盤、改善行業陋習都讚譽有加，但留言批評的網民竟成千上萬，指責他壟斷樓盤、佣金高昂，令樓價和租金越來越貴，使年輕人生活百上加斤。

左暉的成功在建立起地產中介王國，坐擁2,000億元身家，這是毋庸置疑的成功。鏈家全國擁有4.2萬間店，45.6萬個代理，對大陸人來說，它已龐大到無論你喜不喜歡，最後都不得不選擇的地步。牙擦如施永青都要寫個服字，讚他破舊立新，顛覆整個市場。

施永青的中原地產早在1992年北上發展，作為中國市場第一代的地產中介，當時仍在混沌黑暗的房地產市場打滾。左暉90年代只是一個在北京租樓的小伙子，但因屢次租屋都被騙錢，因而趁市場開放涉足地產。

中國從前的地產中介都靠偷呃拐騙賺錢，業主和買家租客從不見面，合約不清，經紀可向買賣雙方任開價，靠食差價維持收入。

左暉最初找行內資深中介向員工授課，竟發現教的全是騙人的推銷和化妝樓方法。於是他定下嚴格的行業規則，堅持「透明交易、簽三方約、不吃差價」，認為建立誠信才是行業未來。他引入固定的佣金制，阻止食差價行為，然後又全力發起打擊市面九成放盤為假盤的亂象，當客人每發現一假盤，即賠100元。

憑着打假、撥亂反正而成功，左暉更靠上市集資鬥燒錢稱霸線上線下市場，但是近年中國樓價狂升，無力上車的一代，將怨氣投射到貝殼和鏈家身上，怒批它壟斷市場，是收取高昂佣金的奸商。

左暉的好友指他平生痛恨欺詐、假盤、經紀不爭氣，一直堅持做難而正確的事，這條路注定難行。生前他曾在微博悼念香港的黃家駒，寫下：「老天對他何其不公，英年早逝；老天對他何其眷顧，成為永恆。」

程凱

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