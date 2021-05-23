恒指公司上周季檢再增添3隻藍籌股，包括碧桂園服務（6098）、比亞迪（1211）及信義光能（968）；而恒指經改革後，成份股權重上限劃一為8%，屬同股不同權股份的美團（3690）及阿里巴巴（9988），兩者權重被上調至7.71%及7.33%。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，季檢結果對個股影響較大，但相信對整體指數的影響有限，大市仍然缺乏方向，繼續於20天線水平徘徊，料下周維持於28,000至29,000點上落，後市表現則取決於藍籌尤其是科技股季績表現，以及市場對通脹預期的變化。

至於個股方面，由於美團及阿里巴巴權重將會增加，他相信會是短期正面因素，但未必能抵銷日後壟斷法案等潛在負面影響，故大升空間有限。

新股方面，京東物流（2618）預期下周五（28日）掛牌。溫傑認為，近期大市氣氛仍然較弱，新股市場未見明顯起色，相信仍會受未來數日港股及美股市況影響，除非京東物流上市表現較預期好，否則難言市場對新股市場重拾信心。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略