藍籌季檢爆大冷，最令魏力意外的是入圍股份數目，只有區區三隻。記得3月初恒指服務公司公佈改革大綱時，明言要在一年內，將藍籌股份數目由55隻加至80隻，如以明年5月為限，即由今次季檢起計，五次季檢加25隻，即平均每次加五隻，今次只加三隻感覺上是「試水溫」，未來四次很大機會是循序漸進，四隻、五隻、六隻、七隻咁加上去，剛好就是25隻。

新貴方面，魏力上周在網台揀「黑馬」時貼中了碧桂園服務（6098），理據是恒指近月新增物管指數，意味該板塊不論總市值及股份數目均已形成一定的規模，而基於藍籌多元性的考慮，將龍頭碧服「踢入會」就合情合理了。有跟進的戰友，正股可博見日線保力加通道頂附近，即83至84元水平；如持有輪證則宜高開先行食糊，即使睇好亦應轉正股，減低槓桿兼保護利潤，以防換馬生效前忽然震倉。

另外兩隻入圍股份是比亞迪（1211）及信義光能（968）。前者上次季檢小弟有貼過但中空寶，今次「補中」亦不算意外。鑑於上周已炒高廿蚊，股價周一如再高開宜先食糊，上方阻力為10周線168.4元，以及橫行區底部阻力175元。

值得留意，比亞迪在行業指數中屬於非必需性消費，而藍籌改革文件顯示，連同必需性消費將會新增九隻染藍，令總數增至20隻，佔未來藍籌數目四份一，屬於最大勢力。今次大熱門思摩爾（6969）落空，周一難免捱沽，但回調至20天線（約54.7元）附近可低吸作下一輪季檢部署。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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