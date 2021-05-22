【本報訊】中國一周內三度出招打壓加密貨幣，繼禁止金融機構及支付機構展開虛擬貨幣業，及在內蒙古設立舉報機制，務求鏟走進行比特幣挖礦的企業後，前晚到國務院副總理劉鶴公開要打擊比特幣挖礦和交易活動。比特幣昨日再插水，低見3.35萬美元。

比特幣（Bitcoin）挖礦活動一不動搖中共政權，二不直接影響內地金融體系，卻觸動劉鶴高度重視，是首度有中國政府最高決策層的官員公開炮轟挖礦活動。有分析相信，比特幣挖礦損害了內地的經濟利益及阻礙達成環保指標，以致中共一周內連番追打，料仍有後續行動。

挖礦與碳中和目標背馳

內媒澎湃新聞網站引述招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼指，劉鶴前日主持金融委會議時，強調「打擊比特幣挖礦和交易行為」，將整治虛擬貨幣市場的行為升級到國務院，表明下一步將擴大措施，打擊整治比特幣等虛擬貨幣交易。北京大學光華管理學院副教授王志誠表示，比特幣挖礦伴隨高耗電量問題，跟內地「十四五」能源消耗和碳中和的目標背道而馳。

外媒《Fortune》早前引述英國劍橋大學新興研究中心統計資料報道，現時全球約七成比特幣挖礦是在中國進行。擁有豐富煤炭資源及地方空曠的內蒙古，是全球數一數二的比特幣大型礦場重鎮。

有內媒統計，比特幣挖礦場消耗的電力於2017年至2020年持續攀升，由2017 年初所耗電量為6.6百萬兆瓦時（Terawatt-hour ; TWh），去年3月已倍增至129. 22百萬兆瓦時。據英國劍橋大學新興研究中心的研究資料，發掘比特幣的耗電問題日益嚴重，估算比特幣掘礦耗電量為2015年底的66倍，當時規模已和阿根廷全國用電量相若。

納指連跌四周結束

內地有關會議於前晚公開後，比特幣再度急跌，根據Coindesk，比特幣低見33,594.96美元，24小時跌幅約一成。後來Tesla行政總裁馬斯克在Twitter出口術，指在法定貨幣與加密貨幣之間，「我會撐後者」，加密貨幣才回穩，截至昨晚10時52分，比特幣報37,651.87美元，跌0.35%，以太幣報2,351.35美元，跌6.07%。不過，彭博引述分析指比特幣跌勢未止，或下試3萬美元。

受惠5月IHS Markit綜合PMI創2009年後最高，由前值63.5升至68.1，美股三項指數前日收市個別發展。道指收報34207.84點，升123.69點，標指跌3點，收報4155.86點，納指收報13470點，跌64點。道指和標指連續兩周向下，納指則結束連續四周下滑。