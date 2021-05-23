無論港股、美股，道指、納指，過去兩周這些股市跌過升過，埋單計仍原地踏步；即使現跟一、兩個月前比還是變化不大。已多次指出，調整若不多，結果是「襟拖」。類似過去兩、三個月的拖拉、拉鋸仍會持續，直至股指偏離對數通道頂並移至底為止。

道指3月起的通道上周已曾穿底，若續向下，則要看去年4月起的，目前處中間。納指年初起的橫行通道上周也曾逼近底部，若守穩則看之前高位，破則畫新下跌通道。恒指方面，現仍處於2月起下跌通道的+1標準差處；至於去年3月畫起的上升通道，則現正試27,4xx點之通道底。然而從2018年初歷史高位起，現仍處下跌通道近頂。

美國奇高的通脹數據出後，聯儲局話無事，結果市場又buy，十年長息抽不起來。債市班人極之醒目，到底是真信無通脹還是領儲局情跟其繼續有默契地玩到最後一刻？美市就有這種美國文化，玩到盡時玩到爆，息爆上時股爆落，大家都知，只差幾時。

既然暫不炒通脹升溫，商品首當其衝先行散水。農產品幅圖已甚難看，擺明升完；賤金屬看來亦不遠了，最後只剩傳統最大兩隻即金和油仍撐住。不過升完不等於大跌，畢竟通脹無威脅只是儲局一面之詞，實際上信者不多。至於金、油，就當是看好格局，拼圖亦料是慢熱速度上升，就算要買亦吼低位，如金在1,830/40美元，油在64美元水平。

加密幣也呈散水格局，尤其頭三大之比特、以太和狗狗幣。然而，或許這僅調整，插後爆升破頂也說不定？然而這些幣價上落幅度太大，不容易準確找到調整目標低位。按近三次比特幣爆尾浪（所謂牛三）前的調整模式，都在幾日至兩周，跌幅兩、三成。不過是次調整已個幾月跌近四成，有無尾浪仍未可知。至於其他幣則破對數通道頂後，以太、狗狗幣和XRP皆剛於周三晚穿或近通道底。若短期內能破頂則升到你不信。

除長息不升外，美滙跌穿90也是另一「怪象」。美國無論經濟、通脹均較外圍強，照理息升滙強。若然美滙要跌則應很risk-on了，但觀乎股市卻非這回事。由此判斷，美滙似以年初低位造雙底，之後還是會像樣反彈的，那時長息也一齊爆升了。

羅家聰

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