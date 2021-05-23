Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，近年很多客戶選擇購買日本福岡物業作為入手海外投資的第一步，因價錢親民，回報率高，屬海外投資者入門首選。近日有日本業主放售日本福岡住宅公寓，物業位處日本福岡市中央區，建於1991年6月，樓齡約30年，主要建築材料為鐵骨造，實用面積約226呎，設有露台。物業屬商業地域用途，享土地及物業所有權。

物業全棟10層高，一共有158戶，成交單位在中高層位置，為新耐震基準。物業面向西南，露台位置可以觀賞河景，露台面積約42呎景觀開揚，大窗戶亦為室內帶來充足光線。

物業座落於福岡市中心中央區商業圈，出行十分便利，由物業徒步10分鐘，即可到達西鐵天神大牟田線藥院車站及福岡市地下鐵七隈線的渡邊通站，10分鐘步程兩條鐵路線兩個車站可以使用，一線直達天神，距離博多僅15分鐘車程。物業附近15分鐘徒步圈內設有多間便利店、銀行、超級市場、郵局及藥房等等，生活配套齊全。買家為香港人投資者，購入此物業作投資收租用途，物業最後成交價約41萬港元，平均呎價約1,814港元，物業現時出租中，每月租金回報高達約8.79%，扣除雜費及管理費支出，每月實際回報高達約6.53%。

*如有任何放盤或成交，歡迎與我們聯絡。

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