中國一周內三度出招打壓加密貨幣，比特幣（Bitcoin）等一眾虛擬貨幣未未止跌，比特幣最新再跌穿35,000美元關口 。

根據Coindesk資料顯示，截至今日下午5時45分，比特幣報34,497美元，跌6.88%；以太幣跌13%，報2,044美元；而狗狗幣則下跌9%，至0.3美元。

諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）早前批評，比特幣根本是一個「龐氏騙局」，但不一定會快將走向崩潰，因為對加密貨幣抱持懷疑態度的人，也會質疑黃金作為高價值資產的持久性。

許正宇：當局擬修例監管虛擬資產服務提供者

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌表示，虛擬資產近年急速變化，價格在短時間內大幅波動，國際市場上加密貨幣也如雨後春筍般推出，政府需要作出平衡監管及發展，保護投資者利益及防範洗錢和恐怖分子籌集資金等風險。當局早前就監管虛擬資產服務提供者的發牌制度進行諮詢，大部分意見也表示支持，現正準備相關修訂條例草案，計劃下個立法年度提交立法會審議。

他指，虛擬資產的市場情況日新月異，監管制度需要「摸着石頭過河」，留有一定空間回應未來需要；考慮到虛擬資產的定義日後亦可能有變，今次建議的法律框架將提供一定靈活性，由證監會指定構成虛擬資產的特質，財庫局局長可普遍地或針對特定情況，決定任何數碼形式價值，應否被界定為虛擬資產。

他又說，在諮詢過程中有意見認為，應拓寬涵蓋範疇吸引海外公司來港，讓他們在香港的監管制度下開展虛擬資產業務。當局認同，因此將修改建議，容許已根據《公司條例》註冊的海外成立公司申請有關牌照。

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