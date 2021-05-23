周三（26日）電視廣播（511，TVB）將舉行股東會，近日有自稱公司股東的網民在Facebook設立群組，指身兼非執董的大股東黎瑞剛在2015年入主後，股價一直下跌，「令到大部分的股東多年的投資都蝕到入肉，而且低處未算低，簡直無眼睇」。並提出五大問題，要求管理層於股東會前回覆，否則反對黎瑞剛及主席許濤連任管理層。

斥曾志偉及王祖藍「out到唔out」

該群組中的管理員提到，黎瑞剛在2015年4月成為TVB大股東之後，股價一直下跌，令大部份持股多年的投資者「蝕到入肉」：「低處未算低，簡直無眼睇！」呼籲大家在股東會當天投反對票，拉許濤下台。

管理員並指：「最近重搵埋兩個out到唔out 的曾志偉同王祖藍返TVB救亡，點知重衰多幾錢重，收視慘不忍睹。」並重提黎瑞剛早前指「內地的年輕人創富故事，很值得香港年輕人去瞭解」，指如以此題材製作節目，「必定令到TVB負債加劇，到時連糧都出唔到，同ATV命運一樣」。

力數TVB「五宗罪」

群組有成員力數TVB「五宗罪」，除了入主後股價大跌，亦包括早前公司購買星美債券時，黎瑞剛得力助手許濤為執行董事，「有無可能唔關佢事，點都有失職嘅責任」、「黎瑞剛間大陸公司俾少少錢簽咗TVB大陸獨家經營權十年，每年生意額得嗰幾億，係大陸單單愛奇藝騰訊優酷等買片支出就年化過億，TVB佔1%都無」、「黎瑞剛幫TVB引人兩項投資，全都蝕大本，兩項資佢係對家都有股份（即係利益衝突）」、以及「黎瑞剛買咗TVB又唔管，有人想買佢又唔放，不如私有化TVB！」

而群組內容亦以「TVB小股東關注組五問黎瑞剛」為題的電郵傳給部份傳媒，而TVB發言人回覆《明報》查詢時稱：「有關信函內容有誤導和誹謗成分，本集團會保留法律追究權利。」

電視廣播上周五收報7.83元，據彭博資料，黎瑞剛入主時公司股價約34.65元，至今跌77%。

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