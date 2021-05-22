樓市持續亢奮，新居屋樓價升幅如火箭，二手轉售平均賺價最少「兩球」，難怪坊間常言抽中居屋等同中六合彩。被視為未來香港居屋王大熱之一、2年前「賣大包」以市價52折發售的啟德站上蓋啟朗苑，兩年禁售期剛屆滿，已有業主急不及待大幅加價一倍放盤，業主接受《蘋果》訪問時直言香港樓價「升到好黐線」，惟樓市需求強勁，深信樓價難跌。本報更直擊另一個市區居屋樓王、彩虹彩興邨首個二手放盤，業主表明若有買家願意補地價數百萬元，便會馬上補地價以1,111萬元賣樓。荃灣尚翠苑有住客得悉自己層樓升值一倍，笑到「見牙唔見眼」。

楊先生夫婦（化名）是房委會於2019年以市價52折發售逾4,400個新居屋單位的其中一位「中獎辛運兒」，以約260萬元買入啟德啟朗苑一個實用面積380方呎單位，呎價約6,800元。由於楊先生家裏情況需要，打算搬回家人附近居住，無奈要考慮放售這單位，綠表叫價580萬元，呎價15,263元，較其2年前買入價高1.2倍，惟叫價已包額外印花稅（SSD），涉58萬元。另外，因為屋苑伙數不多，故每月管理費要1,100元。

楊先生也有留意二手居屋樓價，如附近新蒲崗綠置居景泰苑呎價都逾1.2萬元，天水圍未補地價居屋，呎價亦逾1萬元，故認為其單位連裝修出售，而且包辣稅，以市區鐵路沿線物業計，叫價合理，而啟朗苑本身亦未出現第一宗二手成交，故難作比較。

楊先生指單位自今年3月放盤以來，問盤者眾。談到港人關注的房屋問題，楊先生直言，「個樓價其實係升到好黐線」，並指其實不單止居屋，公屋綠置居以至私樓的樓價升幅同樣驚人。但他認為樓市需求大，故相信短期內樓價都不會下跌，「好多人仲係上唔到樓」。

富誠地產助理分行經理謝婉玲稱，由於啟朗苑兩年禁售期於上月才陸續解封，故目前只有上述一個二手放盤，相信當出現首宗成交後，放盤量會增加。她相信，啟朗苑位處沙中綫港鐵站旁邊，擁九龍城34區校網，頗具潛力成為未來「居屋樓王」。她亦指，樓市升溫，加上新一批白居二即將湧入市場，黃大仙一帶未補地價二手居屋議價空間收窄，甚至反價5%至10%。

坐擁市區地段、鄰近港鐵彩虹站的彩虹彩興苑，同樣是被喻為未來居屋王大熱。謝婉玲表示，彩興苑兩年禁售期解禁，最近收到首個二手放盤，為B座低層8室，實用面積453方呎，綠表叫價700萬元，每呎15,453元。由於房委會當日以遠低於市價發售，是當時市價的63折，換言之，隨着樓價向上，業主日後補地價賣樓，自然要「補鑊甘」。代理稱，業主聲稱如有買家願意補地價數百萬元，便會馬上在自由市場放售，價錢為1,111萬元，呎價2.45萬元，挑戰全港居屋樓價及呎價新高。

據知，業主第二次抽居屋就「中獎」，2017年9月以「家有長者優先選樓計劃」申請，成功以305.92萬元買入這市區新居屋，呎價6,753元，首期20萬元。按其綠表叫價計，較4年前買入價高逾1.2倍。戴德梁行上月綠表估價460萬元，自由市場則估價730萬元，反映業主開價比估價高逾5成。

記者直擊這間「未來居屋王」，全屋裝修貫徹簡單就是美，客廳只放了一張沙發、一張堆滿乾糧的餐桌和三張木櫈，沒有電視櫃及電視。間隔為3房，業主只准記者拍攝大門旁的一間睡房，佈置簡單，只有一張床，不見衣櫃。據代理指，業主稱全屋花費十多萬元裝修，連同釐印費在內，成本價約350萬元。業主於2019年4月完成交易，故單位尚未過3年SSD，相關樓價10%、即70萬元辣税須由買家支付。另外，單位每月管理費861元。

彩興苑由3幢物業組成，建有1,358伙，2017年以市價63折推出，呎價最貴逾8,500元，曾打破歷年紀錄，至2019年才被何文田冠德苑呎價逾9,300元打破。目前全港最貴居屋為樂富強苑，一個實用面積645方呎三房單位，最近於自由市場以1,100萬元易手，打破鰂魚涌康山花園造出的1,088.8萬元紀錄，貴絕全港居屋。

房委會將於5月、6月起發售新一期居屋，6個屋苑共4,871伙，以及33個重售單位：值得留意的是，當中彩興苑推出最多重售戶，共19伙，實用面積370至443方呎，售價257.03萬至357.7萬元，呎價6,782元至8,074元。

政府自2014年宣佈復售居屋以來，先後已發售17個屋苑（未包括即將揀樓的2020年居屋），合共逾1.4萬個單位﹔新居屋設禁售期，由首次轉讓日期起計首兩年內，只能以原價售予白居二及綠表申請者，第三年起才可自行定價，但同樣只能在居屋第二市場（未補地價）售予上述兩類買家。

新居屋升值潛力不容忽視。據房委會成交冊及地產代理資料，新居屋至今錄得最少76宗二手轉售，平均成交呎價逾1.1萬元﹔涉及7個屋苑，分別是荃灣尚翠苑、大圍美柏苑及美盈苑、青衣青俊苑、大圍嘉順苑、元朗宏富苑及天水圍屏欣苑，當年一手價175.6萬至323.3萬元，業主持貨期約5至6年，全部賺錢離場，平均每宗賬面勁賺245萬元，賺幅高達94%，幾乎買一間賺一間。

尚翠苑成為新居屋賺錢王，共錄得約37宗二手成交，除了一宗業主以400萬元平價自讓賣出外，其餘造價均逾500萬元，最貴一宗更要687萬元，為新居屋錄得二手轉讓以來的新高價。據查冊所見，該癲價新居屋王為A座高層6室，實用面積511方呎，業主2015年5月向房委會以323.5萬元買入，並向恒生銀行承造93.6%按揭，首期20.6萬元，6年後以684.8萬元賣樓，賬面大賺361.3萬元或1.1倍，升幅跑贏私樓。據差餉物業估價署住宅樓價指數，同期升幅約3成。

陳小姐是尚翠苑的一手業主，對比其買入價，至今雖已升值不少，但完全沒有打算賣樓打算，「自己住吖嘛，賣咗好難搵㗎啦，你好難搵返咁嘅價錢」。陳小姐在尚翠苑居住三年，住落覺得客廳採光度略為不足，加上周邊有不少工廠，晚上車聲較嘈。尚翠苑位處荃灣站及大窩口站中間，稍為吊腳。

尚翠苑另一住客廖生知道自己層樓有機會升值逾倍，即刻笑到「見牙唔見眼」，不過亦表示，層樓由子女決定購入，故賣不賣樓由他們決定。

中原地產高級資深客戶經理楊虹瑛表示，未補地價居屋可承造最高95%按揭，尚翠苑是區內唯一居屋物業，而且樓齡新，不少業主見賣樓利潤高，趁3年SSD鬆綁即沽貨，刺激交投活躍。她稱，屋苑現有約20個二手放盤，綠表入場費508萬元。楊推介其中一個業主換樓鎖匙盤，位於C座中層2室，實用面積439方呎，2房間隔，裝修新淨，業主2015年以265.1萬元買入自住，因為打算升級私樓才放售，綠表原本叫價570萬元，最近已反價20萬元，至590萬元，呎價13,440元。

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