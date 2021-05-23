見到曾淵滄教授今日在專欄上講私有化，提到私有化的先決條件是PB（市賬率）低，故此他上周一口氣買下幾隻低PB股份。好奇之下，我亦以市值（100億元或以上）及未來12個月預測PB 0.5倍或以下的股份，搜查下到底有甚麼股份入圍，符合上述兩個條件的共有81隻，主要業務在香港或屬港資的，只有13隻（表）。

13隻非中資低PB股，彭博綜合各大券商預測（未來一年預測PB），PB介乎0.33倍至0.49倍。年內股價下跌只有一隻（東亞銀行），其餘年內股價錄得2%至59%升幅，平均回報超過18%。有個現象是年內股價升幅越大股價，預測PB反而越低，回報最好頭三隻：嘉里（683）、太古（019）及中信（267），預測PB仍然只有0.33倍至0.35倍。

所謂市賬率（Price to Book Ratio，簡稱PB），與PE（市盈率）同屬衡量股票估值高低的指標，方程式是以現時股價除以每股賬面值。PB越低，理論上估值越低，當PB為1倍時，代表股價完全反映股份賬面價值；PB低於1，代表股價較每股資產淨值存有折讓；PB高於1，代表股價存在溢價。

當然，股價出現折讓或溢價，涉及多項因素，例如市場環境、業務性質、管理層質素及經營策略等，而最重要一點，低PB不代表股價往後必升，高PB亦不等於股價會跌，很多時候低PB亦是市場對該股不信任的表態，越低越殘，越高越升比比皆是。

今年新舊經濟股輪動，資金流入傳統低PB的地產、銀行股。通脹主題下，舊經濟股料續跑贏，但揀股宜避開中資低PB股，事關很多低PB股，與其說股價被低估，倒不如說資產被高估更貼切，例如未能償債的華融（2799），PB 低見0.26倍，但結果原來是黑洞，隨時渣都冇。

附上81隻低PB股大表，無論港資或中資，入市前自己先做下功課。

股榮

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