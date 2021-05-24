台灣疫情急增，台積電（美：TSM）周末有一名員工確診，逾10名員工需要在家隔離14日。《彭博》報道，全球面對嚴重的晶片荒，市場正高度關注台灣的晶片生產情況，惟當地因為欠缺疫苗而隨時需要封城，勢令晶片荒雪上加霜；台灣作為全球半導體製造的主力，一旦因疫情擾亂半導體產業，恐使已經緊繃的全球供應鏈惡化。此前，中國卻曾指責台灣以疫苗問題為藉口，作政治炒作。

今年2月，台灣衛福部長陳時中曾暗示，台灣原定向德國BNT購買500萬劑疫苗，卻因中國介入利用政治施壓，使計劃生變。當時中國外交部發言人華春瑩反駁指，台灣政府應停止以疫苗問題炒作政治。

目前台灣正面對疫苗短缺的問題，當地僅有1%市民接種疫苗，這個防疫漏洞或使全球晶片短缺更嚴峻。駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章日前警告，如果台灣得不到更多疫苗，就會出現「後勤問題」，故期望美國協助台灣取得更多疫苗，有助於保護重要的半導體產業。

《彭博》認為在過去中美關係緊張的情況下，台灣有着戰略性，同時又脆弱的地位。台灣正因地緣政治面對衝擊，當全球晶片荒惡化，將推動美國、歐洲和日本等大型經濟體，自行斥資製造半導體，特別是美國對晶片技術實施出口管制後，中國正重金發展半導體，長遠可能會影響台灣在半導體產業的競爭優勢。

面對中國不斷向台灣工程師挖角，今年4月，台灣勞動部曾發函給各人力銀行，禁止協助廣告招募或中介人員前往中國就業，若涉及中介行為最高可處500萬元新台幣。據報引述知情人士指，台灣政府亦考慮修改法律，起草針對軍事用途技術的新出口管制清單，以加強對向中國出口的管制，並加大對盜竊知識產權的處罰。

台積電為蘋果、高通等巨企設計晶片代工，以56%市場佔比居全球首位。然而，台灣於本月13日及17日先後停電，再加上確診人數激增，拖累台股暴跌外，亦加劇經濟的不確定性。晨星發表報告指，台積電發生停電已令3萬片晶圓生產中斷，潛在損失約3.58億美元。

晶片製造商Intel行政總裁Pat Gelsinger表示，業界太過依賴台灣和韓國是問題所在，目前需要一個更加平衡的全球晶片供應鏈，認為美國和歐洲亦應該更積極地採取行動，以應對亞洲領導半導體製造業、而消費主要在西方的不平衡現象。美國商務部長Gina Raimondo本月亦放話，雖然拜登政府正與台灣和台積電合作，以解決晶片短缺問題，但美國也在尋求減少對台灣的依賴。

現時美國預計投入約500億美元，扶植當地半導體供應鏈；歐洲和韓國也將加強國內半導體生產，無疑對台灣帶來壓力。台灣產業的可持續性，亦在一周爆出兩次停電事故後受到質疑，焦點包括缺水及供電等環境限制。

《彭博》推斷，短期內台灣想取得疫苗，來源很可能是歐洲或美國。美國俄勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝表示，台灣有許多官員敦促政府以晶片換疫苗，惟台灣政府並未力推。

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