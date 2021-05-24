花旗銀行公佈首份有關消費意欲的調查報告結果，探討香港市民於疫情前後的消費模式與生活態度。調查數據顯示，受疫情影響，香港市民於2020年的淨支出降逾一成，而隨著在家工作安排及社交距離措施而建立新的消費習慣，他們的生活消費更趨數碼化，帶動網上消費，網上消費額較2019年增加逾一成。

在新冠肺炎疫情的環境下，市民調整日常生活模式，亦改變購物及消費習慣。根據「疫情前後的消費模式與生活態度」調查報告結果，近五成市民於2020年的每月開支減少，而疫情對整體受訪者每月開支的減幅為13%。

在日常支出方面，不同項目的開支有增亦有減，分別有超過4成及超過3成的受訪者表示增加外賣及家庭烹飪食材的開支，其次包括家庭娛樂、保健食品及自我增值課程；至於減少、甚或是零開支的項目則包括外遊、高檔品牌用品、外出用餐及公共交通。

調查結果亦顯示本港市民改變以往的生活常規，生活消費更趨數碼化，分別有48%、47%及33%的受訪者表示每星期至少進行兩至三次網上外賣點餐、虛擬會議及網上消費，形成新的消費及生活常態；69%的受訪者表示，他們於2020年的網上消費額相比2019年有所增加，而增幅達12%。

就個別受訪者組別每月的數碼消費開支而言，21至30歲人士主要為參加網上自我增值課程；21至60歲育有12歲或以下子女的家長以購買個人電子產品及安排子女網上課外活動為主；而月入3.5萬元以上的中產人士或家庭月收入達5萬元以上家長，則以參加網上運動課程為主。明顯可見，各個消費者組別的消費模式都因疫情而有所轉變。

整體而言，疫情促使市民消費變得更謹慎，超過七成受訪者認為他們的消費比疫情前更加務實，減少部分不必要的花費，44%受訪者表示即使疫情結束後，購買非必需品時，消費前會先仔細考慮，只有22%受訪者認為疫情結束後，消費與疫情前相比變得更加寬鬆，只要喜歡並能夠負擔的就購買。

花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，於過去一年多，疫情對市民大眾的消費模式有長遠影響，無論在食、買、玩、行各方面，希望藉著今次的調查結果更進一步了解市民的消費模式及生活態度趨勢，亦透過探討主要客戶群的不同的消費習慣，更準確地掌握他們的消費喜好。

花旗銀行「疫情前後的消費模式與生活態度」調查報告於2021年3月中進行調查，透過網上以隨機形式總共訪問了超過1,202名年齡介乎21至60歲的香港居民，個人收入為每月1.2萬元或以上，調查對象包括年輕人士、家長及中產人士，希望了解新冠肺炎疫情對香港市民的消費模式與生活態度帶來的長遠轉變。

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