【財經專題】

字節跳動（ByteDance）發展香港金融業務正全速推進。本報曾獨家披露該公司已收購一間本地券商，最新資料顯示，該公司於今年3月易名為恒星證券有限公司，同時招攬多名證監會代表，進軍香港如箭在弦。

字節跳動在香港的證券市場佈局一直是以「松鼠」為名義，去年收購一間名為亞洲太平證券的小型券商後，該官網更一度顯示「松鼠 SONGSHU COMING SOON」字眼。公司持第1類（證券交易）業務牌照，董事包括雲鋒金融（376）前高層蔡俊毅及張鵬，並申請「松鼠證券」、「抖音支付」、「Bytefin（字節金融）」等多個商標，透露集團有意涉足金融業的決心。

負責人員及代表大執位

事隔數月，本報查冊發現，松鼠一詞已被刪去，更名為恒星證券有限公司，並以深圳松果優選信息技術有限公司的名義，申請12項商標，包括「恒星證券Stellar Securities」、「恒星股票」、「恒星港美」等，該公司早前亦於內地註冊「恒星付」、「恒星花」等25項商標，似乎計劃集中火力開展證券業務。

除易名外，負責人員（REP）及代表（RO）亦隨即大執位，大舉向中資同業挖角，包括阿里系雲鋒金融（376）、申萬宏源（6806）及華泰金融等。

據證監會持牌人紀錄冊顯示，恒星證券班底在去年陸續換人。在賣盤期間已聘用雲鋒前代表何嘉豪為代表，正式入主後何更躍升為董事及負責人員。而華泰金融前代表何沛霖獲恒星聘任短短4個月，即由代表升為負責人員。前董事羅靜衍則於本月初離任。

目前，恒星有3位代表，分別為湯卓夫、陳洺胤及黃浩強，均於上月29日加入。湯同為雲鋒前代表，曾任職多間雲鋒金融關聯公司；只有陳及黃二人曾就職於本地證券行，分別為達利證券及輝立證券。

「松鼠」遭內地人搶先註冊

本報記者曾到恒星證券查詢公司是否開業在即，會採取甚麼策略攻打本地金融業時，接待處人員表示就所有問題均無可奉告。

翻查公司註冊紀錄，一系列「松鼠」的公司，松鼠證券、松鼠證券（香港）及松鼠證券國際已被一位報住上海、名為翁文晟的內地人於去年8月註冊，他同時為老虎證券、老虎金融科技、Up Fintech等公司的唯一董事，與在美國上市的老虎證券撞名，但公開資料未能找到他與字節跳動及老虎證券有甚麼關係，未知是否字節旗下公司更名的原因。