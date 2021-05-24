快手（1024）公佈，首季收入為170.19億元，按年升36.6%，非國際財務報告準則計量，經調整虧損增至49.18億元，去年同期為43.44億元，毛利率由去年同期的34.2%增至41.1%。

快手今日收報232.2元，較2月高位417.8元跌44.4%，但較招股價115元仍有大段距離。

期內平均日活躍及月活躍用戶分別為2.95億及5.19億，按年升16.6%及5%，每位日活躍用戶日均使用時長為99.3分鐘，按年升16.5%。

線上營銷服務方面，儘管一年的第一季度傳統上被認為是廣告行業的淡季，但期內線上營銷服務的收入按年增長1.61倍至86億元，對總收入的貢獻首次超過50%。

公司提到，首季用戶規模及用戶參與度增長超出預期，中國應用程序及小程序的平均日活躍用戶達到3.792億，許多核心營運參數均創歷史新高。期內平台每月平均新增超一千萬內容創作者。截至3月31日止的12個月內，幫助近2,400萬名用戶通過若干形式在快手應用上獲得收入。

直播收入減少 電商收入急升

直播方面，按年減少19.5%至73億元。主要是由於直播平均月付費用戶減少至為5,240萬。而去年同期月付費用戶為6,700萬，一部分原因是疫情爆發期間實施嚴格的檢疫隔離，更多用戶轉向線上社交和娛樂活動。

期內每月直播付費用戶平均收入為46.1元，按季增長2.9%。期內公司成為中國男子籃球職業聯賽的官方直播及短視頻平台，至4月底，體育垂類直播觀看人數增長超2倍。

其他服務收入為12億元，按年快速增長5.89倍，主要是由電商增長所推動。電商交易總額為1,185億元，按年升2.19倍。首季公司進一步加強閉環電商能力，並鞏固了基於社交信任和內容的電商平台的獨特定位。

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