波叔今個月中逝世，跟佢搵食嘅代理都講過，波叔人好，唔少代理都受過佢嘅恩惠，唔多唔少都有點懷念之情。不過，正如波仔所講，由於死得突然，外界對於佢百億適業王國如何處理更感興趣。

爭產是有條件，逝世者死得突然係其中一個（未有足夠時間處理好財產分配），有夠足財產承繼侯選人，波叔兩段情五個仔（唔知有無其他受養人），亦都滿足到這個條件；是否已立遺囑，甚至有幾多份遺囑，都係可以成為爭拗點，最重要當然是有產可爭。

波叔一向有個上市夢，希望可以將旗下業務上市，這個夢早在24年前，1997年，亞洲金融風暴都未出現之前，次次都臨門一腳，出現金融危機而告吹，直至近年才先後入主易通訊（8031）及松齡護老（1989）兩家上市公司，不過家族生意亦在疫情下傳出現財困。雖然細仔鄧耀昇一直被視為接班人，但亦屢傳出波叔頻頻為兒子出山撲水還債，目前財產分配是否已令各人滿意仍是未知之數。

過往不少豪門爭產案，這些爭產可以在故人逝世時，甚至幾十年後才出現（矛頭指向信託受託人），近年財困消息，加上網頁變色等，波仔經營生意能力對外界而言，說服力不高，但若作為一盤非上市的家族生意，家族信任比起市場信任來得更重要，分分鐘成為會否鬧上法庭的觸發點。

散子

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