多次延遲發放業績、自4月1日停牌至今的保利協鑫（3800），早前其全資附屬傑泰被爆於前年已抵押協鑫新能源（451）的股份，向獨立第三方貸款最多6,000萬美元，並出現違約及遭斬倉一事。保利協鑫昨（23日）發公告指，5月初才得知抵押股份被貸款人聲稱「沒收並出售」，但強調其仍控制協鑫新能源的經營權。

根據公告，傑泰於2019年8月28日以協鑫新能源股份作抵押，向一名獨立第三方貸款最多6,000萬美元；貸款分4期發放，其中首3期的每期款項為1,600萬美元，最後一期款項為1,200萬美元。

2019年10月2日，傑泰共持有118.8億股協鑫新能源，並將當中8.651億股質押作首期貸款擔保，並轉入存管經紀帳戶。

惟貸款人並未提供協定的貸款額，2020年2月，傑泰只收到220萬美元，遠低於貸款人同意提供的貸款金額。同年5月18日，傑泰卻收到貸款人的違約通知，當中聲稱傑泰違反貸款協議。

至今年5月初，傑泰向存管經紀作出查詢後獲悉，於去年6月6日或前後，貸款人已直接保管所有質押股份。經進一步查詢後，傑泰收到一家聲稱為貸款人的繼任實體的電子郵件，指出質押股份「已被沒收並出售」，貸款人並未告知相關事項。

保利協鑫指，不接受違約通知的合理性，即使傑泰與貸款人持續磋商，惟未有達成任何協議，但即使質押股份所有權據稱已被沒收，集團認為其仍控制協鑫新能源的經營權。因此，待保利協鑫與其新核數師確認後，保利協鑫董事會認為，根據國際會計準則理事會頒布的國際財務報告準則，公司將仍於保利協鑫綜合財務報表中綜合入賬列為附屬公司。

於保利協鑫日前的公告，經計及傑泰於2021年1月5日完成出售6.38億股公司股份，及認購20億股新公司股份後，傑泰持有103.77億股公司股份，佔公司已發行股本總額的約49.24%。而截至2020年底，其持股比例為57.75%，約合110億股。

協鑫新能源最新報0.226元，急挫9.2%。

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