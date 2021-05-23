匯立銀行（WeLab Bank）日前推出私人貸款，息率低至1.68%，冠絕虛銀私貸息率，甚至比發鈔行近日優惠（介乎1.75%至2.06%）更抵。

另推出「私人貸款息率掛鈎存款」優惠，概念類同mortgage link戶口，創新之餘，優惠又大眾化，用戶有多餘錢可以考慮放落嚟對沖，減少利息成本，等同銀行「主動讓利」，真正普惠金融。

過去傳統銀行無人肯做，大概因為存款同貸款對立，用最低成本吸存，再借錢出去賺息差，策劃一場自肥企劃，𠵱家喺息差窄到無朋友的世代，更加無條件讓利。然而，虛銀無老本食，要在競爭激烈的市場突圍，就不可能跟前人一樣自肥，在成本低一截的情況下，推出至抵回贈及貸款利息優惠相當合理。

有人問，匯立銀行的P loan link上限存款是貸款額的50%，係咪等同借少一半錢？都可以咁講。然而，筆者傾向相信無人借100萬，然後放50萬在戶口，就係為咗減少利息開支啩？可能性較高的是，借完100萬元投資，再諗諗手上數十萬元的存款係咪調撥過嚟，賺1.68%存款息率，反正放在其他銀行就無呢個offer。

貸款、風險分析是匯立銀行母企WeLend強項，風險分析做得好，貸款定價可以更準，而且「link得起」的用戶，有額外錢放喺銀行，都知個客係乜料，信貸質素不會太令人擔心。所以話，是創新得嚟又安全的產品。計掂數，又如果可以的話，link feature變regular就更好喇！

另外，讀者透過眾安銀行消費後出現雙重交易，通知銀行後已透過沖銷取消其中一條交易，其後卻被無故扣起相關資金，結果兩星期後才得以解決。這可能是單一情況，之不過喺呢個年代，銀行扣起用戶錢又係真心驚。如果虛銀用戶遇到問題，不妨pm本夫人一齊研究。

杜夫人

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