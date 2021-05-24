中銀、怡和、京東數科合組的虛擬銀行Livi開業一周年，上客量增至8萬人；吸存9億元，較年底增加2倍，未有透露年底目標；僅指短期再推出新支付產品和中小企財富管理業務。

該行行政總裁孫大威表示，六成用戶開通銀聯二維碼付款方式，平均交易金額65元，最高交易額9800港元；約有一半客戶持有該行扣賬卡，平均簽賬額約400元。

至於早前推出PayLater服務，產品總監洪滿霜指，初步反應十分好，有八成申請屬新客戶，下月起會大規模宣傳，相信未來會改變消費模式，又透露短期將會推出新支付產品及中小企財富管理業務。

提到livi經營開支大，孫大威解釋要從零建設科技系統，又在港建立資訊安全監控中心，提高客戶使用服務的信心；又指未來會研究電子身份識別，惟未有回應投入期，僅指目前財政狀況良好。科技總監林冠宇另強調，全部客戶數據均存放於香港數據中心，中心24小時運作，加密能力比業界更高，強調不會儲存客戶個人資料。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略