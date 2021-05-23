新股市場近期氣氛重燃，有本地「財仔」擬趁市旺上市。據市場消息透露，本地財務公司康業信貸母企康業金融尋求本周進行上市聆訊，若順利獲批，最快6月招股，初步擬集資約10億港元；建銀國際為獨家保薦人。

康業去年12月遞交主板上市申請，集團主要從事有抵押及無抵押融資，去年首9個月公司應收貸款本金43.1億元，樓宇一按及二按業務佔集團貸款組合比例73.5%，其餘則為無抵押貸款。於往績記錄期間，康業的有抵押按揭貸款金額介乎500至1.16億元，年利率介乎7.3%至48%；無抵押批出的貸款介乎100元至1,000萬元，年利率介乎6%至48%。至於中小企業務貸款，其授出的貸款介乎5萬至1,200萬元，年利率介乎18%至36%。

由於樓按市場需求殷切，本地財務公司上市一度如雨後春筍，例如靄華押業（1319）、香港信貸（1273）、環球信貸（1669）及第一信用財務（8215），市值介乎1.9億至5.2億元。不過，2014年後鮮有本地財務公司成功上市。消息指，康業上市目標估值超過40億元，大幅拋離同業，或成為市值最大的本地「財仔股」。

康業由資深物業投資者、盛滙商舖基金創辦人李根興父母李常盛、李碧葱，以及胞兄李根泰創辦。李常盛夫婦為印尼華僑，70年代移居香港，經營地產代理業務致富，李氏一家報住舊山頂道6號好利閣一單位。他們2001年取得首個放債人牌照開展貸款服務。上市文件披露，李常盛、李碧葱，李根泰在公司上市前分別持有25%、25%及28.5%股權，李根興則持有餘下21.5%股權。

李常盛夫婦有兩子一女，長子李根泰負責打理家族生意康業信貸，現任康業金融行政總裁，亦為MoneySQ.com（錢匯）創辦人，從事提供資訊科技服務及區塊鏈業務平台，及貸款轉介代理服務。二子李根興為資深物業投資者，近年成立基金集資炒鋪位，又經常搞講座教人做生意，而為大眾熟悉。么女李鈺涵則投身公關界，2000年創立AQ Communications。據其官網指，該公司的長期合作客戶包括周大福、莎莎等，當然少不了包攬李氏家族旗下的生意。

據弗若斯特沙利文報告，以2019年物業抵押融資營業額計，康業為五大持牌放債人之首，其市佔率達17.4%；無抵押融資的市場份額則較小，康業於五大持牌放債人中排名第五，市佔率為4.6%。康業去年首9個月利息收入淨額5.8億元，按年升25.1%；純利3.07億元，按年增長約59.5%；2017至2020年共派息2.2億元。

康業是典型的家族生意，關連交易甚多，包括讓AQ Communications負責公司的公關及廣告業務；由李根泰持有的MoneySQ.com和trustME，為康業作融資轉介，及區塊鏈技術等金融科技支援；李根興太太全資擁有Bridgeway Fund SPC融資作為公司業務的資金來源；營運總監陳詠詩胞弟及母親的公司，則為康業提供追債服務。

另外，康業集資所得將用於償還貸款、擴大貸款組合及一般營運資金。

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