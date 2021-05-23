【本報訊】不少連登仔均期望一朝發達，但上周Bitcoin暴跌，又有一班連登仔稱要「排隊上IFC」。憑眼光長揸股份及Bitcoin致富的連登仔Juicy批評，現時的連登炒股、炒幣文化毫無分析，高位入場以致「損手爛腳」，故發帖「多汁權期股」，以拯救一眾巴打遠離「IFC天台」。

批評連登文化不如高登

Juicy十多年前已經扑中多隻強勢股，撇除物業，現時持有市值數千萬Amazon、Bitcoin等資產。去年趁WFH較空閒，於連登經常開帖分享對股票、期權、Bitcoin等的看法，亦於Patreon開設「多汁權期股Juicy Trading」。

去年至今年2月大牛市期間，連登充斥着「BTC gogogo」、「Tesla gogogo」之類的無營養留言，Juicy稱很多散戶跟風入場以致損失慘重，「淨係識講邊隻股票gogogo、又話邊隻股係垃圾，成個台冇分析。」

他批評今日的連登文化不如高登，「高登財經台好多高手，佢哋好用心教，會畀埋link你，真係睇唔明會再畀例子，所以走少好多冤枉路。」這也是他開帖教學的原因。

上周Bitcoin大跌，他完全無壓力，因他屬長線投資者，早於五年前低位入市，當時Bitcoin市值大約4,000美元，「我經朋友介紹開始投資加密貨幣，睇到供應有限，錢包、虛貨店越嚟越多，就知Bitcoin會係無上限升幅嘅可炒資產。」

本月初Bitcoin市值5.4萬美元時已經不斷呼籲要小心，自己也減倉至兩成半，「因為妖幣市值個增幅對比btc太急，同2017年尾一樣，而且我揸咗就5年，十幾倍點都賣啲。」

Juicy雖然也有短炒，但強調短炒肯定冇發達，「你永遠唔夠ibank背後的程式員炒，呢個市場有幾十萬個program trade同你鬥。」他指自己投資前，會先全面認識整個行業發展、宏觀政府政策等等，「千挑萬選一間好公司後，就要對自己有信心，大注打落去，最好就識班鍾意炒股嘅朋友，等於多幾倍人力物力搵好公司。」

長揸Amazon 市值逾千萬

他最初以10萬美元買Bitcoin的資金，是來自套現他另一隻重倉投資的Amazon，「美國讀大學時，已經接觸Amazon，之後賺到嘅錢四成都去買Amazon，拎住4、500股，個平均價300幾蚊美元，現時回返都有3,200美元。」按市值約1,100萬港元。