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【曾淵滄專欄】五隻私有化潛力股 - 曾淵滄

1小時前
■私有化的先決條件是P/B值低，大新銀行P/B值只有0.44倍，具私有化誘因。　資料圖片
columnist
專欄作家 : 曾淵滄

去年，新經濟股表現的很好，舊經濟股落後，而恒指成份股以舊經濟股為主，於是不少人批評恒指成份股的選股落後於形勢，之後，恒指成份股不斷添加新經濟股之後，很不幸，新經濟股卻從高位開始向下調整而舊經濟股則開始復蘇。恒指公司又一次面臨選錯股的指摘。因此，上星期恒指成份股添加的3隻新股，全是舊經濟股，使到京東（9618）大熱倒灶，幸好，京東物流（2618）招股大熱，有100萬人申請，使到已經冷卻了的申請新股的活動重新熱起來，也算為京東爭一口氣。

傳媒再次出現香港與內地開放邊境的報道，不過，市場已經沒有甚麼反應了。過去，市場炒作多次通關股，但通關依然遙遙無期。實際上，香港相關行業也已經逐漸習慣了沒有旅客的營業方式，商場租金下跌也使到專做本地人生意的零售店、食肆有能力生存。

又多了一隻股私有化，恭喜創興銀行（1111）的小股東，這一回，大股東出價比停牌前一天的股價高了近1倍，我長期持有越秀系的越秀地產（123）與越秀房託（405），就是少了創興銀行，算是走寶。

私有化的先決條件當然是P/B值低，於是，上周一口氣買下數隻低P/B值的股，包括大新金融（440），P/B值0.31；大新銀行（2356），P/B值0.44；東亞銀行（023），P/B值0.47；金朝陽（878），P/B值0.12；魏橋紡織（2698），P/B值僅0.11。也的確難以想像，像金朝陽、魏橋這種P/B值僅0.12、0.11倍的股，繼續上市能有甚麼意義？私有化對大股東，小股東皆有利。

曾淵滄

財經評論員

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